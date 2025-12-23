Χριστούγεννα: Ναύπλιο και Άργος βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις για τις γιορτές (video)

Σε κορυφαίους προορισμούς για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν αναδειχθεί το Ναύπλιο και το Άργος, προσφέροντας μία ξεχωριστή εορταστική εμπειρία στην καρδιά της Αργολίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, στο Ναύπλιο η παλιά πόλη έχει ντυθεί γιορτινά. Σοκάκια και νεοκλασικά κτίρια συνθέτουν ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό για μία ακόμη χρονιά, με την πόλη να αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αρκετός είναι ο κόσμος, που ετοιμάζεται να επισκεφθεί την πανέμορφη περιοχή της Αργολίδας και να περάσει ζεστά τις διακοπές του.

«Οι κρατήσεις είναι αρκετό καιρό πριν και είναι μεγάλη χαρά για μας και για τον τόπο μας, να υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και όχι μόνο να γεμίσει η πόλη μου, να γεμίσουν και τα καταστήματα και οι επαγγελματίες να είναι ευχαριστημένοι», είπε ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Ορφανός.

Στο πάρκο Κολοκοτρώνη το Polar Express ζωντανεύει τη μαγεία των γιορτών, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους ένα φανταστικό ταξίδι με μουσική, χαμόγελα και τον Άγιο Βασίλη.

Λίγα λεπτά πιο πέρα, το Άργος υποδέχεται τους επισκέπτες με φωτισμένες πλατείες, γιορτινές εκδηλώσεις και αυθεντική φιλοξενία. Είναι από τους ανερχόμενους προορισμούς για αυτά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αρκετές οι κρατήσεις στην περιοχή, με τους μικρούς φίλους να χαίρονται τη διακόσμηση, αλλά και τις εκδηλώσεις.

«Το Άργος προσπαθούμε να το καταστήσουμε έναν πολύ ελκυστικό και πολύ φιλόξενο και ζεστό τόπο και προορισμό για τα Χριστούγεννα», τόνισε ο δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, Γιάννης Μαλτέζος.

Ναύπλιο και Άργος μαζί συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο εορταστικό προορισμό γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

