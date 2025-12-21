Ταξίδια τελευταίας στιγμής: 10 πόλεις στην Ευρώπη για τις γιορτές – Tip και έξυπνες κινήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αν και τελευταία στιγμή, μία σύντομη απόδραση έως πέντε ημερών για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκούς προορισμούς, δεν είναι κάτι ανέφικτο ή ιδιαιτέρως δύσκολο για τις ημέρες των γιορτών, μέχρι περίπου τις 10 Ιανουαρίου. Αρκεί προφανώς να υπάρχει η οικονομική δυνατότητα και ο χρόνος, που πάντως με έξυπνες επιλογές μπορεί να είναι και τα δύο αυτά μεγέθη διαχειρίσιμα.
Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί είναι σχετικά κοντινοί και προσφέρονται για ένα ταξίδι αναψυχής. Δέκα ιδέες με έντονο χριστουγεννιάτικο χρώμα και ένα σύντομο «βασικό» πρόγραμμα με χρηστικές συμβουλές για τον κάθε προορισμό είναι οι εξής:
1) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Άφιξη – Petite France – κεντρικές αγορές – βραδινή βόλτα στον φωτισμένο καθεδρικό.
Ημέρα 2: Καθεδρικός, boat tour στα κανάλια – Christkindelsmärik – vin chaud.
Ημέρα 3: Ημερήσια εκδρομή: Κολμάρ (ή Riquewihr) – επιστροφή βράδυ.
Ημέρα 4: Ευρωπαϊκή συνοικία – μικρά μουσεία – χαλαρό shopping.
Ημέρα 5: Τελευταίες αγορές – brunch – αναχώρηση.
Πτήσεις από Ελλάδα:
2) ΒΙΕΝΝΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Ringstraße – Rathausplatz Christmas Market – πρώτη επαφή.
Ημέρα 2: Schönbrunn – αγορές – καφέ Central ή Sacher.
Ημέρα 3: Belvedere/Albertina – shopping Kärntner Straße – όπερα/συναυλία.
Ημέρα 4: Ημερήσια Bratislava.
Ημέρα 5: Naschmarkt – χαλαρό κλείσιμο.
Πτήσεις από Ελλάδα:
3) ΠΡΑΓΑ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Old Town Square – αγορά – Astronomical Clock.
Ημέρα 2: Κάστρο – Golden Lane – βραδινό jazz club.
Ημέρα 3: Γέφυρα Καρόλου – Mala Strana – river cruise.
Ημέρα 4: Ημερήσια Kutná Hora.
Ημέρα 5: Shopping – χαλαρό φαγητό – αναχώρηση.
Πτήσεις από Ελλάδα:
4) ΚΟΛΜΑΡ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Παλιά πόλη – Petite Venise – αγορές.
Ημέρα 2: Χωριά Αλσατίας: Riquewihr – Eguisheim.
Ημέρα 3: Wine route – οινοποιεία.
Ημέρα 4: Ημερήσια Στρασβούργο.
Ημέρα 5: Χαλαρή μέρα – φωτογραφίες – επιστροφή.
Πτήσεις από Ελλάδα (πρακτικά):
5) ΜΟΝΑΧΟ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Marienplatz – αγορές – Hofbräuhaus.
Ημέρα 2: Μουσεία ή Olympic Park – shopping.
Ημέρα 3: Ημερήσια Neuschwanstein.
Ημέρα 4: Ημερήσια Σάλτσμπουργκ.
Ημέρα 5: Αγορές – χαλαρό κλείσιμο.
Πτήσεις από Ελλάδα:
6) ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Altstadt – αγορές – καθεδρικός.
Ημέρα 2: Φρούριο Hohensalzburg – Mozart sites.
Ημέρα 3: Λίμνες Salzkammergut.
Ημέρα 4: Hallstatt ή Bad Ischl.
Ημέρα 5: Χαλαρό city walk – αναχώρηση.
Πτήσεις από Ελλάδα (ρεαλιστικά):
7) ΤΑΛΙΝ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Μεσαιωνική παλιά πόλη – αγορά Raekoja Plats.
Ημέρα 2: Toompea – θέα πόλης – μουσεία.
Ημέρα 3: Telliskivi creative district – design shops.
Ημέρα 4: Spa day.
Ημέρα 5: Brunch – επιστροφή.
Πτήσεις από Ελλάδα:
8) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Grand Place – αγορές – σοκολάτα.
Ημέρα 2: Μουσεία – beer tasting.
Ημέρα 3: Ημερήσια Μπριζ.
Ημέρα 4: Ημερήσια Γάνδη.
Ημέρα 5: Shopping – αναχώρηση.
Πτήσεις από Ελλάδα:
9) ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Vörösmarty Square – αγορές.
Ημέρα 2: Buda Castle – Fisherman’s Bastion.
Ημέρα 3: Λουτρά Széchenyi.
Ημέρα 4: Parliament – Danube cruise.
Ημέρα 5: Street food – επιστροφή.
Πτήσεις από Ελλάδα:
10) ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημέρα 1: Nyhavn – φωτισμοί.
Ημέρα 2: Tivoli Gardens (Χριστούγεννα).
Ημέρα 3: Design districts – μουσεία.
Ημέρα 4: Ημερήσια Malmö.
Ημέρα 5: Hygge καφέ – αναχώρηση.
Πτήσεις από Ελλάδα:
