Ταξίδια τελευταίας στιγμής: 10 πόλεις στην Ευρώπη για τις γιορτές – Tip και έξυπνες κινήσεις

Αν και τελευταία στιγμή, μία σύντομη απόδραση έως πέντε ημερών για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκούς προορισμούς, δεν είναι κάτι ανέφικτο ή ιδιαιτέρως δύσκολο για τις ημέρες των γιορτών, μέχρι περίπου τις 10 Ιανουαρίου. Αρκεί προφανώς να υπάρχει η οικονομική δυνατότητα και ο χρόνος, που πάντως με έξυπνες επιλογές μπορεί να είναι και τα δύο αυτά μεγέθη διαχειρίσιμα.

Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί είναι σχετικά κοντινοί και προσφέρονται για ένα ταξίδι αναψυχής. Δέκα ιδέες με έντονο χριστουγεννιάτικο χρώμα και ένα σύντομο «βασικό» πρόγραμμα με χρηστικές συμβουλές για τον κάθε προορισμό είναι οι εξής:

1) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Άφιξη – Petite France – κεντρικές αγορές – βραδινή βόλτα στον φωτισμένο καθεδρικό.

Ημέρα 2: Καθεδρικός, boat tour στα κανάλια – Christkindelsmärik – vin chaud.

Ημέρα 3: Ημερήσια εκδρομή: Κολμάρ (ή Riquewihr) – επιστροφή βράδυ.

Ημέρα 4: Ευρωπαϊκή συνοικία – μικρά μουσεία – χαλαρό shopping.

Ημέρα 5: Τελευταίες αγορές – brunch – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα:

Αθήνα (ATH) → Στρασβούργο (SXB) : υπάρχουν απευθείας επιλογές (ενδεικτικός χρόνος 3 ώρες ).

: υπάρχουν επιλογές (ενδεικτικός χρόνος ). Εναλλακτικά: μέσω κόμβων (π.χ. Φρανκφούρτη/Μόναχο) αν δεν “κάθεται” απευθείας στο 5ήμερο.

2) ΒΙΕΝΝΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Ringstraße – Rathausplatz Christmas Market – πρώτη επαφή.

Ημέρα 2: Schönbrunn – αγορές – καφέ Central ή Sacher.

Ημέρα 3: Belvedere/Albertina – shopping Kärntner Straße – όπερα/συναυλία.

Ημέρα 4: Ημερήσια Bratislava.

Ημέρα 5: Naschmarkt – χαλαρό κλείσιμο.

Πτήσεις από Ελλάδα:

ATH → VIE: πολλές απευθείας επιλογές (ενδεικτικά Aegean/Austrian/Volotea).

3) ΠΡΑΓΑ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Old Town Square – αγορά – Astronomical Clock.

Ημέρα 2: Κάστρο – Golden Lane – βραδινό jazz club.

Ημέρα 3: Γέφυρα Καρόλου – Mala Strana – river cruise.

Ημέρα 4: Ημερήσια Kutná Hora.

Ημέρα 5: Shopping – χαλαρό φαγητό – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα:

ATH → PRG: υπάρχουν απευθείας πτήσεις, χρόνος περίπου 2ώ40’.

4) ΚΟΛΜΑΡ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Παλιά πόλη – Petite Venise – αγορές.

Ημέρα 2: Χωριά Αλσατίας: Riquewihr – Eguisheim.

Ημέρα 3: Wine route – οινοποιεία.

Ημέρα 4: Ημερήσια Στρασβούργο.

Ημέρα 5: Χαλαρή μέρα – φωτογραφίες – επιστροφή.

Πτήσεις από Ελλάδα (πρακτικά):

Κολμάρ δεν έχει “δικό της” μεγάλο αεροδρόμιο — πετάς σε κοντινά και πας με τρένο/λεωφορείο: ATH → Βασιλεία (BSL) : υπάρχουν απευθείας επιλογές (π.χ. easyJet). ATH → Ζυρίχη (ZRH) : υπάρχουν απευθείας επιλογές (π.χ. SWISS/Aegean). Εναλλακτικά ATH → Στρασβούργο (SXB) (και μετά τρένο προς Κολμάρ).



5) ΜΟΝΑΧΟ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Marienplatz – αγορές – Hofbräuhaus.

Ημέρα 2: Μουσεία ή Olympic Park – shopping.

Ημέρα 3: Ημερήσια Neuschwanstein.

Ημέρα 4: Ημερήσια Σάλτσμπουργκ.

Ημέρα 5: Αγορές – χαλαρό κλείσιμο.

Πτήσεις από Ελλάδα:

ATH → MUC: υπάρχουν απευθείας επιλογές (π.χ. Aegean/Lufthansa/SKY express).

6) ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Altstadt – αγορές – καθεδρικός.

Ημέρα 2: Φρούριο Hohensalzburg – Mozart sites.

Ημέρα 3: Λίμνες Salzkammergut.

Ημέρα 4: Hallstatt ή Bad Ischl.

Ημέρα 5: Χαλαρό city walk – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα (ρεαλιστικά):

Συνήθως δεν θα βρεις απευθείας ATH→SZG· πας με ανταπόκριση (συχνά μέσω Μονάχου/Βιέννης).

ATH→SZG· πας (συχνά μέσω Μονάχου/Βιέννης). Πολύ πρακτικό: πετάς ATH→Μόναχο (MUC) απευθείας και μετά τρένο 1,5–2 ώρες για Σάλτσμπουργκ (σούπερ άνετο για 5ήμερο).

7) ΤΑΛΙΝ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Μεσαιωνική παλιά πόλη – αγορά Raekoja Plats.

Ημέρα 2: Toompea – θέα πόλης – μουσεία.

Ημέρα 3: Telliskivi creative district – design shops.

Ημέρα 4: Spa day.

Ημέρα 5: Brunch – επιστροφή.

Πτήσεις από Ελλάδα:

ATH → TLL: υπάρχουν απευθείας επιλογές, ενδεικτικά 3ώ50’.

Πηγη: Pixabay

8) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Grand Place – αγορές – σοκολάτα.

Ημέρα 2: Μουσεία – beer tasting.

Ημέρα 3: Ημερήσια Μπριζ.

Ημέρα 4: Ημερήσια Γάνδη.

Ημέρα 5: Shopping – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα:

ATH → BRU: υπάρχουν απευθείας επιλογές, χρόνος περίπου 3ώ05’–3ώ15’.

9) ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Vörösmarty Square – αγορές.

Ημέρα 2: Buda Castle – Fisherman’s Bastion.

Ημέρα 3: Λουτρά Széchenyi.

Ημέρα 4: Parliament – Danube cruise.

Ημέρα 5: Street food – επιστροφή.

Πτήσεις από Ελλάδα:

ATH → BUD: υπάρχουν απευθείας (π.χ. Ryanair/Aegean/Wizz Air), χρόνος περίπου 2ώ10’.

10) ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Nyhavn – φωτισμοί.

Ημέρα 2: Tivoli Gardens (Χριστούγεννα).

Ημέρα 3: Design districts – μουσεία.

Ημέρα 4: Ημερήσια Malmö.

Ημέρα 5: Hygge καφέ – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα:

ATH → CPH: υπάρχουν απευθείας (π.χ. SAS/Aegean), ενδεικτικά 3ώ20’–3ώ30’.

