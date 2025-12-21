search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 08:42
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 06:50

Ταξίδια τελευταίας στιγμής: 10 πόλεις στην Ευρώπη για τις γιορτές – Tip και έξυπνες κινήσεις

21.12.2025 06:50
vienna_christmas_new

Αν και τελευταία στιγμή, μία σύντομη απόδραση έως πέντε ημερών για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκούς προορισμούς, δεν είναι κάτι ανέφικτο ή ιδιαιτέρως δύσκολο για τις ημέρες των γιορτών, μέχρι περίπου τις 10 Ιανουαρίου. Αρκεί προφανώς να υπάρχει η οικονομική δυνατότητα και ο χρόνος, που πάντως με έξυπνες επιλογές μπορεί να είναι και τα δύο αυτά μεγέθη διαχειρίσιμα.

Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί είναι σχετικά κοντινοί και προσφέρονται για ένα ταξίδι αναψυχής. Δέκα ιδέες με έντονο χριστουγεννιάτικο χρώμα και ένα σύντομο «βασικό» πρόγραμμα με χρηστικές συμβουλές για τον κάθε προορισμό είναι οι εξής:

1) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Άφιξη – Petite France – κεντρικές αγορές – βραδινή βόλτα στον φωτισμένο καθεδρικό.
Ημέρα 2: Καθεδρικός, boat tour στα κανάλια – Christkindelsmärik – vin chaud.
Ημέρα 3: Ημερήσια εκδρομή: Κολμάρ (ή Riquewihr) – επιστροφή βράδυ.
Ημέρα 4: Ευρωπαϊκή συνοικία – μικρά μουσεία – χαλαρό shopping.
Ημέρα 5: Τελευταίες αγορές – brunch – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα:

  • Αθήνα (ATH) → Στρασβούργο (SXB): υπάρχουν απευθείας επιλογές (ενδεικτικός χρόνος 3 ώρες).
  • Εναλλακτικά: μέσω κόμβων (π.χ. Φρανκφούρτη/Μόναχο) αν δεν “κάθεται” απευθείας στο 5ήμερο.
Στη Βιέννη, αδελφές μου! - Αυτές είναι οι δέκα καλύτερες πόλεις στον κόσμο - Media

 2) ΒΙΕΝΝΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Ringstraße – Rathausplatz Christmas Market – πρώτη επαφή.
Ημέρα 2: Schönbrunn – αγορές – καφέ Central ή Sacher.
Ημέρα 3: Belvedere/Albertina – shopping Kärntner Straße – όπερα/συναυλία.
Ημέρα 4: Ημερήσια Bratislava.
Ημέρα 5: Naschmarkt – χαλαρό κλείσιμο.

Πτήσεις από Ελλάδα:

  • ATH → VIE: πολλές απευθείας επιλογές (ενδεικτικά Aegean/Austrian/Volotea).

3) ΠΡΑΓΑ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Old Town Square – αγορά – Astronomical Clock.
Ημέρα 2: Κάστρο – Golden Lane – βραδινό jazz club.
Ημέρα 3: Γέφυρα Καρόλου – Mala Strana – river cruise.
Ημέρα 4: Ημερήσια Kutná Hora.
Ημέρα 5: Shopping – χαλαρό φαγητό – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα:

  • ATH → PRG: υπάρχουν απευθείας πτήσεις, χρόνος περίπου 2ώ40’.

4) ΚΟΛΜΑΡ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Παλιά πόλη – Petite Venise – αγορές.
Ημέρα 2: Χωριά Αλσατίας: Riquewihr – Eguisheim.
Ημέρα 3: Wine route – οινοποιεία.
Ημέρα 4: Ημερήσια Στρασβούργο.
Ημέρα 5: Χαλαρή μέρα – φωτογραφίες – επιστροφή.

Πτήσεις από Ελλάδα (πρακτικά):

  • Κολμάρ δεν έχει “δικό της” μεγάλο αεροδρόμιο — πετάς σε κοντινά και πας με τρένο/λεωφορείο:
    • ATH → Βασιλεία (BSL): υπάρχουν απευθείας επιλογές (π.χ. easyJet).
    • ATH → Ζυρίχη (ZRH): υπάρχουν απευθείας επιλογές (π.χ. SWISS/Aegean).
    • Εναλλακτικά ATH → Στρασβούργο (SXB) (και μετά τρένο προς Κολμάρ).

5) ΜΟΝΑΧΟ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Marienplatz – αγορές – Hofbräuhaus.
Ημέρα 2: Μουσεία ή Olympic Park – shopping.
Ημέρα 3: Ημερήσια Neuschwanstein.
Ημέρα 4: Ημερήσια Σάλτσμπουργκ.
Ημέρα 5: Αγορές – χαλαρό κλείσιμο.

Πτήσεις από Ελλάδα:

  • ATH → MUC: υπάρχουν απευθείας επιλογές (π.χ. Aegean/Lufthansa/SKY express).

6) ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Altstadt – αγορές – καθεδρικός.
Ημέρα 2: Φρούριο Hohensalzburg – Mozart sites.
Ημέρα 3: Λίμνες Salzkammergut.
Ημέρα 4: Hallstatt ή Bad Ischl.
Ημέρα 5: Χαλαρό city walk – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα (ρεαλιστικά):

  • Συνήθως δεν θα βρεις απευθείας ATH→SZG· πας με ανταπόκριση (συχνά μέσω Μονάχου/Βιέννης).
  • Πολύ πρακτικό: πετάς ATH→Μόναχο (MUC) απευθείας και μετά τρένο 1,5–2 ώρες για Σάλτσμπουργκ (σούπερ άνετο για 5ήμερο).

7) ΤΑΛΙΝ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Μεσαιωνική παλιά πόλη – αγορά Raekoja Plats.
Ημέρα 2: Toompea – θέα πόλης – μουσεία.
Ημέρα 3: Telliskivi creative district – design shops.
Ημέρα 4: Spa day.
Ημέρα 5: Brunch – επιστροφή.

Πτήσεις από Ελλάδα:

  • ATH → TLL: υπάρχουν απευθείας επιλογές, ενδεικτικά 3ώ50’.
Πηγη: Pixabay

8) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Grand Place – αγορές – σοκολάτα.
Ημέρα 2: Μουσεία – beer tasting.
Ημέρα 3: Ημερήσια Μπριζ.
Ημέρα 4: Ημερήσια Γάνδη.
Ημέρα 5: Shopping – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα:

  • ATH → BRU: υπάρχουν απευθείας επιλογές, χρόνος περίπου 3ώ05’–3ώ15’.

9) ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Vörösmarty Square – αγορές.
Ημέρα 2: Buda Castle – Fisherman’s Bastion.
Ημέρα 3: Λουτρά Széchenyi.
Ημέρα 4: Parliament – Danube cruise.
Ημέρα 5: Street food – επιστροφή.

Πτήσεις από Ελλάδα:

  • ATH → BUD: υπάρχουν απευθείας (π.χ. Ryanair/Aegean/Wizz Air), χρόνος περίπου 2ώ10’.

10) ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – 5 ΗΜΕΡΕΣ

Ημέρα 1: Nyhavn – φωτισμοί.
Ημέρα 2: Tivoli Gardens (Χριστούγεννα).
Ημέρα 3: Design districts – μουσεία.
Ημέρα 4: Ημερήσια Malmö.
Ημέρα 5: Hygge καφέ – αναχώρηση.

Πτήσεις από Ελλάδα:

  • ATH → CPH: υπάρχουν απευθείας (π.χ. SAS/Aegean), ενδεικτικά 3ώ20’–3ώ30’.

Διαβάστε επίσης:

Σάμος, το ανερχόμενο (τουριστικό) αστέρι

Αστυπάλαια: Η «πεταλούδα» μιας νέας εποχής

Οι «τέλειοι» travel influencers της τεχνητής νοημοσύνης – Φθηνοί, αποτελεσματικοί, με χιλιάδες ακολούθους και… ψεύτικοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Τσίπρα με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ δεν είναι παρεξήγηση, αλλά επιλογή ηγεμονίας και «στρατηγική 2031»

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Καλά Χριστούγεννα» με βροχές και χιόνια -Πού αναμένονται βροχές σήμερα

san_fransisco_diakopi_revmatos
ΚΟΣΜΟΣ

Στο σκοτάδι το Σαν Φρανσίσκο – 130.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα

putin_1912_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος για διάλογο» με την ΕΕ ο Πούτιν – «Θα μιλήσει με τον Μακρόν αν υπάρχει πολιτική βούληση»

santa_run
ΕΛΛΑΔΑ

«Athens Santa Run 2025»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

xrysikopoulou_beos_moutidou
LIFESTYLE

Χρυσικοπούλου για τον καβγά Μουτίδου - Μπέου: «Σαν μια αγανακτισμένη, επί σειρά ετών, τηλεθεάτρια να αποκτά τηλεοπτικό βήμα»

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 08:35
tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Τσίπρα με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ δεν είναι παρεξήγηση, αλλά επιλογή ηγεμονίας και «στρατηγική 2031»

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Καλά Χριστούγεννα» με βροχές και χιόνια -Πού αναμένονται βροχές σήμερα

san_fransisco_diakopi_revmatos
ΚΟΣΜΟΣ

Στο σκοτάδι το Σαν Φρανσίσκο – 130.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα

1 / 3