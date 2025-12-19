Σάμος, το ανερχόμενο (τουριστικό) αστέρι

Στο επίκεντρο διεθνών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται η Σάμος για μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το Travel and Tour World, το νησί του Πυθαγόρα αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις του βρετανικού ταξιδιωτικού κοινού χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για το 2026.

Σε εκτενές άρθρο, η διεθνής τουριστική ιστοσελίδα με 20 εκατομμύρια επισκέπτες αποκαλεί τη Σάμο «ανερχόμενο αστέρι ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς που θα προτιμήσουν οι νέες γενιές ταξιδιωτών οι οποίες θέλουν να τα συνδυάζουν όλα, χαλάρωση, καλό φαγητό, παραδεισένιες παραλίες, δραστηριότητες στην φύση, αναψυχή, πλούσια ιστορία και ατελείωτες περιηγήσεις».

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, το Travel and Tour World ξεχωρίζει την παραλία Ποτάμι για τα σαγηνευτικά εξωτικά νερά της αλλά και την πεζοπορία στον Κέρκη ως μια δραστηριότητα που μένει αξέχαστη στους φίλους του περιπατητικού τουρισμού.

Στο ίδιο διάστημα, η Mirror συμπεριέλαβε την Σάμο στους 31 νέους προορισμούς που θα έχουν αεροπορικές συνδέσεις με βρετανικά αεροδρόμια και που αναμένεται να θέσουν νέα δεδομένα στον «χάρτη» του διεθνούς τουρισμού.

Η προβολή στην βρετανική αγορά εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου Δυτικής Σάμου που είχε ξεκινήσει έγκαιρα και τις διερευνήσεις με Βρετανό Tour Operator για την δρομολόγηση απευθείας πτήσεων.

«Αξιοποιούμε τις πολλαπλές δυνατότητες του προορισμού με στόχο τόσο την εδραίωση σε καθιερωμένες αγορές, όσο και το άνοιγμα σε νέες όπως την βρετανική. Οι πρόσφατες ενημερωτικές επαφές μας στην έκθεση WTM στο Λονδίνο με ταξιδιωτικά δίκτυα, tour Operators και διεθνή ΜΜΕ επιβεβαιώνουν το έντονο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για νέους προορισμούς που δεν έχουν αλλοιωθεί από τον υπερτουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, παραγωγική ήταν η συνάντηση με την διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ελένη Σκαρβέλη σχετικά με θέματα προώθησης και τις προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού», τόνισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των καθιερωμένων GreekTravel Awards που διοργανώνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου, η Σάμος απέσπασε την διάκριση του κορυφαίου ελληνικού προορισμού για υπαίθριες αποδράσεις μετά από ψηφοφορία του βρετανικού κοινού.

