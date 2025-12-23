Έρχεται χάπι για την απώλεια βάρους – Τι θα γίνει με τα ενέσιμα φάρμακα;

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε μια μορφή χαπιού του φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy, σύμφωνα με την φαρμακευτική εταιρία Novo Nordisk. Είναι το πρώτο χάπι του είδους του που λαμβάνει έγκριση από την ρυθμιστική αρχή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα φάρμακα απώλειας βάρους, σύμφωνα με άρθρο του BBC.

Η δανέζικη εταιρεία παρασκευής του Wegovy, Novo Nordisk, δήλωσε ότι το χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα ήταν μια «βολική επιλογή» σε σχέση με το ενέσιμο και θα παρείχε την ίδια απώλεια βάρους με την ένεση. Αυτό έρχεται μετά την έγκριση του Wegovy από τον FDA ειδικά για την απώλεια βάρους.

Άλλα φάρμακα όπως το Ozempic, το οποίο έχει παρόμοια αποτελέσματα απώλειας βάρους, εγκρίθηκαν κυρίως για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

Το χάπι Wegovy έδειξε μέση απώλεια βάρους 16,6% κατά τη διάρκεια των δοκιμών της Novo Nordisk, δήλωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Το ένα τρίτο από τους περίπου 1.300 συμμετέχοντες παρουσίασε απώλεια βάρους 20% ή μεγαλύτερη στην ίδια δοκιμή, πρόσθεσε.

Το χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

«Οι ασθενείς θα έχουν στη διάθεσή τους ένα βολικό χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα και μπορεί να τους βοηθήσει να χάσουν τόσο βάρος όσο και η αρχική ένεση Wegovy», δήλωσε ο Mike Doustdar, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η έκδοση σε μορφή χαπιού του Wegovy θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις πωλήσεις της Novo Nordisk μετά από μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία οι μετοχές της μειώθηκαν, καθώς η εταιρεία προειδοποίησε για τα κέρδη της.

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει έντονο ανταγωνισμό στην αγορά απώλειας βάρους από ανταγωνιστικές φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Eli Lilly.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Novo Nordisk σημείωσαν άνοδο σχεδόν 10% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη, μετά την ανακοίνωση.

Πηγή: bbc.com

