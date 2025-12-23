search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

23.12.2025 16:14

Γ. Αυτιάς σε Επίτροπο Μετανάστευσης: Να δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα λόγω των αυξημένων ροών στην Κρήτη

23.12.2025 16:14
aftias 77- new

Με επιστολή του προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης Magnus Brunner, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητά τη χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, που καταγράφονται νοτίως της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Επίτροπος Μετανάστευσης Magnus Brunner υιοθέτησε προηγούμενη πρόταση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τονίζοντας, ότι«η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετη στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην Κρήτη και τη Γαύδο, εάν χρειαστεί».

Αναλυτικά η επιστολή Αυτιά

Αγαπητέ κ. Επίτροπε,

Δεδομένου ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη μεταναστευτική κινητικότητα νοτίως της Κρήτης και μετά τη δέσμευσή σας σε ερώτησή μου ότι  “η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετη στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην Κρήτη και τη Γαύδο εάν χρειαστεί”, σας ζητώ την  παροχή πρόσθετης  οικονομικής υποστήριξης  στη χώρα μου, καθώς για ακόμα μία φορά η Κρήτη δοκιμάζεται από αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Εκτιμώ ότι η βούλησή σας είναι να συνδράμετε  άμεσα  για την αντιμετώπισή του νέου μεταναστευτικού  κύματος  νοτίως της Κρήτης.

