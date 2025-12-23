search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 17:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 16:02

Χάρης Δούκας: Νέες γραμμές στη δημοτική συγκοινωνία της Αθήνας – Ένα ακόμη βήμα για μια πιο προσβάσιμη Αθήνα

23.12.2025 16:02
xaris doukas 44- new

Στην νέα συγκοινωνιακή μελέτη του Δήμου Αθηναίων που εγκρίθηκε τη Δευτέρα (22/12) από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Με στόχο λιγότερα ΙΧ στο κέντρο, καλύτερη σύνδεση γειτονιών, πιο εύκολες καθημερινές μετακινήσεις, οι νέες γραμμές θα καλύπτουν και τις 7 Δημοτικές ενότητες και θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι γίνεται ένα ακόμη βήμα για μια πιο προσβάσιμη Αθήνα, με ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα

«Λιγότερα Ι.Χ., καλύτερη σύνδεση γειτονιών, πιο εύκολες καθημερινές μετακινήσεις.

Η Δημοτική Συγκοινωνία της Αθήνας προχωρά, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και μια πόλη πιο λειτουργική για όλους.

H Συγκοινωνιακή Μελέτη που καταθέσαμε και εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, προβλέπει 7 γραμμές, συνολικού μήκους 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεων.

Το νέο δίκτυο θα καλύπτει και τις 7 Δημοτικές Κοινότητες, συνδέοντας γειτονικές περιοχές μεταξύ τους, με βασικούς κόμβους μετεπιβίβασης, όπως οι σταθμοί του Μετρό και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Η Δημοτική Συγκοινωνία σχεδιάζεται για να μειώσει την εξάρτηση από το Ι.Χ., να διευκολύνει την καθημερινότητα των κατοίκων και να ενισχύσει τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ένα ακόμη βήμα για μια πιο προσβάσιμη Αθήνα, με ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Επόμενο στάδιο: οι εγκρίσεις από ΟΑΣΑ και Υπουργείο Μεταφορών».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: «Τρομακτική η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, χρειάζεται νέος πατριωτισμός ευθύνης» – Τι είπε σε φοιτητές του Παντείου

Φάμελλος για αγρότες: «Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί – Κύριε Μητσοτάκη σοβαρευτείτε»

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, για τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

israel-gaza
ΚΟΣΜΟΣ

«Κυβιστήσεις» για την παραμονή του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας

1
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού: Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος «ταξίδεψε» την πιο Χριστουγεννιάτικη μπισκοτένια μυρωδιά από τα εργοστάσιά της στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

venetia agioi basilides – new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Άη Βασίληδες άφησαν τα έλκηθρα και έπιασαν τις… γόνδολες – «Κοκκίνισε» το Μεγάλο Κανάλι (Photos/Video)

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύλληψη ηλικιωμένου που παρενόχλησε 13χρονο αγόρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

skorda-new
LIFESTYLE

Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

enesi_adynatismatos_new
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει όταν σταματάτε τις ενέσεις για την απώλεια βάρους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 17:47
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

israel-gaza
ΚΟΣΜΟΣ

«Κυβιστήσεις» για την παραμονή του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας

1
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού: Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος «ταξίδεψε» την πιο Χριστουγεννιάτικη μπισκοτένια μυρωδιά από τα εργοστάσιά της στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

1 / 3