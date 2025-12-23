Χάρης Δούκας: Νέες γραμμές στη δημοτική συγκοινωνία της Αθήνας – Ένα ακόμη βήμα για μια πιο προσβάσιμη Αθήνα

Στην νέα συγκοινωνιακή μελέτη του Δήμου Αθηναίων που εγκρίθηκε τη Δευτέρα (22/12) από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Με στόχο λιγότερα ΙΧ στο κέντρο, καλύτερη σύνδεση γειτονιών, πιο εύκολες καθημερινές μετακινήσεις, οι νέες γραμμές θα καλύπτουν και τις 7 Δημοτικές ενότητες και θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι γίνεται ένα ακόμη βήμα για μια πιο προσβάσιμη Αθήνα, με ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα

«Λιγότερα Ι.Χ., καλύτερη σύνδεση γειτονιών, πιο εύκολες καθημερινές μετακινήσεις.

Η Δημοτική Συγκοινωνία της Αθήνας προχωρά, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και μια πόλη πιο λειτουργική για όλους.

H Συγκοινωνιακή Μελέτη που καταθέσαμε και εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, προβλέπει 7 γραμμές, συνολικού μήκους 72,57 χιλιομέτρων και 291 στάσεων.

Το νέο δίκτυο θα καλύπτει και τις 7 Δημοτικές Κοινότητες, συνδέοντας γειτονικές περιοχές μεταξύ τους, με βασικούς κόμβους μετεπιβίβασης, όπως οι σταθμοί του Μετρό και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Η Δημοτική Συγκοινωνία σχεδιάζεται για να μειώσει την εξάρτηση από το Ι.Χ., να διευκολύνει την καθημερινότητα των κατοίκων και να ενισχύσει τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ένα ακόμη βήμα για μια πιο προσβάσιμη Αθήνα, με ισότιμη πρόσβαση για όλους.

Επόμενο στάδιο: οι εγκρίσεις από ΟΑΣΑ και Υπουργείο Μεταφορών».

