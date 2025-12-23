search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 02:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 00:17

Παρατείνεται δύο χρόνια η τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη

23.12.2025 00:17
erdogan_0904_1920-1080_new

Παρατείνεται κατά 24 μήνες από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, καθώς η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε σήμερα Δευτέρα (22/12) το διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η στρατιωτική αποστολή στηρίζεται σε συμφωνίες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης και συνδέεται με τα τουρκικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από πλευράς του κυβερνώντος ΑΚΡ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και βουλευτής Άγκυρας Φουάτ Οκτάι τόνισε ότι «η Γαλάζια Πατρίδα βρίσκεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης», λέγοντας ότι η Τουρκία πάντα στέκεται στο πλευρό των Λίβυων. Υπογράμμισε επίσης τους «ιστορικούς δεσμούς» μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης από τον 16ο αιώνα.

Εκ μέρους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της κεμαλικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο αντιπρόεδρος του κόμματος και πρώην διπλωμάτης Ναμίκ Ταν ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει «υπό όρους» την πρόταση, επισημαίνοντας πως η στήριξη αφορά «την ασφάλεια των στρατιωτών και τον στόχο της ειρήνης», αλλά «δεν συνεπάγεται συναίνεση σε μια περιπετειώδη εξωτερική πολιτική».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ερκάν Ακτσάι του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), που στηρίζει την κυβέρνηση, ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται στη Λιβύη «όχι για πόλεμο αλλά για την εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας». Συνέδεσε τη στρατιωτική παρουσία με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα τουρκικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι «η απόφαση αποτελεί απάντηση σε όσους επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την περιοχή».

Κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στην έλλειψη διαφάνειας της πολιτικής στη Λιβύη, ωστόσο αρκετά εξ αυτών υπερψήφισαν με το επιχείρημα της στήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις. Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Διαβάστε επίσης

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

Και Βρετανός στα «βήματα» του Πελικό: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια τη σύζυγό του, μαζί με πέντε συνεργούς

Ο Μακρόν φόρεσε βερμούδα και κολάν και έκανε προπόνηση με στρατιώτες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos vroxi xristoygena 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στα δυτικά και αργότερα στην υπολοιπη χώρα την Τρίτη – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

beniteth
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

erdogan_0904_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται δύο χρόνια η τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη

DEI
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη – Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

DEI
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη - Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 01:30
kairos vroxi xristoygena 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στα δυτικά και αργότερα στην υπολοιπη χώρα την Τρίτη – Μέχρι πότε θα είναι άστατος ο καιρός – Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

beniteth
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έρχονται αλλαγές»: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησαν με ρόπαλο 25χρονο στην Πάτρα: Μία σύλληψη

1 / 3