Σέρρες: Το νέο στοιχείο στα χέρια των Αρχών για τον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων – Κάτω από δύσκολες συνθήκες οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στις Σέρρες για τον εντοπισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη. Οι Αρχές φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους ένα νέο στοιχείο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν συνδέεται άμεσα με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου σε μεγάλο υψόμετρο, το οποίο φέρεται να ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση, καθώς το συγκεκριμένο σημείο χρησιμοποιείται και από κυνηγούς και υλοτόμους.

Κατά τα άλλα, η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων συνεχίζεται για τρίτη ημέρα, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με την ομίχλη να δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων. Οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες και εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, με ορειβατικό τμήμα, χειριστές drone και οχήματα 4×4.

Παρόντες είναι επίσης η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, όπου διαμένει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς το κινητό του τηλέφωνο και τις τραπεζικές του κάρτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσε smartwatch, στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

