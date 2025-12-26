search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 21:44

Σέρρες: Το νέο στοιχείο στα χέρια των Αρχών για τον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων – Κάτω από δύσκολες συνθήκες οι έρευνες

26.12.2025 21:44
serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στις Σέρρες για τον εντοπισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη. Οι Αρχές φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους ένα νέο στοιχείο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν συνδέεται άμεσα με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου σε μεγάλο υψόμετρο, το οποίο φέρεται να ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση, καθώς το συγκεκριμένο σημείο χρησιμοποιείται και από κυνηγούς και υλοτόμους.

Κατά τα άλλα, η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων συνεχίζεται για τρίτη ημέρα, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με την ομίχλη να δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων. Οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες και εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, με ορειβατικό τμήμα, χειριστές drone και οχήματα 4×4.

Παρόντες είναι επίσης η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, όπου διαμένει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς το κινητό του τηλέφωνο και τις τραπεζικές του κάρτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσε smartwatch, στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Απανθρακωμένα ανασύρθηκαν δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε φωτιά σε διαμέρισμα

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες – Τρεις άνδρες και μια γυναίκα που η παρουσία της δεν ήταν γνωστή

Τραγωδία στη Ροδόπη: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά – «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγρότες από 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση – «Ναι» στον διάλογο υπό προϋποθέσεις

pistoli_glock_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 36χρονος οδηγός που είχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη – Επιχείρησε να το τραβήξει κατά τον έλεγχο

adonis georgiadis 887- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: «Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο»

elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός ελβετικών ενόπλων δυνάμεων: Η χώρα μας δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη γυναίκα που πούλησε αλκοολ σε ανήλικους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

odigisi_vroxi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 16:30
trakter agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγρότες από 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση – «Ναι» στον διάλογο υπό προϋποθέσεις

pistoli_glock_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 36χρονος οδηγός που είχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη – Επιχείρησε να το τραβήξει κατά τον έλεγχο

adonis georgiadis 887- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: «Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο»

1 / 3