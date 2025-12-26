search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025
26.12.2025

Παναγιώτα Διαμαντή: Η δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου

panagiota-diamanti-akadimia-vraveio.jpg

Παγκόσμια αναγνώριση για τη δασκάλα που ζωντάνεψε τη Φουρνά, το ορεινό χωριό της Ευρυτανίας.

Η Παναγιώτα Διαμαντή, η δασκάλα που διδάσκει στη Φουρνά Ευρυτανίας και έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα για την προσπάθειά της να αναστήσει το ορεινό χωριό και να γεμίσει ξανά το σχολείο με παιδιά, βλέπει πλέον τη δράση της να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά τη βράβευσή της από την Ακαδημία Αθηνών, η Παναγιώτα Διαμαντή εντάσσεται τώρα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως, σύμφωνα με το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που μια Ελληνίδα εκπαιδευτικός από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο βραβεύεται, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της αφοσίωσης και της καινοτομίας στην εκπαίδευση, καθώς και τη δύναμη που έχει ένας δάσκαλος να αλλάξει την πορεία ολόκληρης μιας κοινότητας.

Παναγιώτα Διαμαντή: Τι δήλωσε η δασκάλα

Η ίδια, σε ανάρτησή της στο Facebook, εξέφρασε τη χαρά και την τιμή της για την ένταξή της στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation σε συνεργασία με την UNESCO.

Τόνισε ότι πρόκειται για τη πρώτη φορά που Ελληνίδα εκπαιδευτικός από μικρό μονοθέσιο σχολείο βραβεύεται, και περιέγραψε την εμπειρία της να συναντά συναδέλφους από όλο τον κόσμο που παράγουν ουσιαστικό κοινωνικό και παιδαγωγικό έργο, επισημαίνοντας την ευθύνη αλλά και τη χαρά να εκπροσωπεί τη χώρα μας διεθνώς.

