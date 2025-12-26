search
26.12.2025
Βασίλης Κεχαγιάς

26.12.2025

Podcast – Πρωτοχρονιές στον κόσμο

Η ημερολογιακή ταύτιση της Πρωτοχρονιάς, σε ολόκληρο τον πλανήτη δημιουργεί έναν κοινό τόπο εορτασμού της, από τον οποίον ξεφεύγει μόνον η Κίνα, με τη δική της ημερολογιακή άποψη και τους δικούς της τρόπους.

Κατά τα άλλα, μπορεί να βρεθεί κάποιος στην Αυστραλία και να την υποδεχτεί κάποιος πρώτος από κάθε άλλο σημείο της υφηλίου. Τα πυροτεχνήματα, ιδιαιτέρως εντυπωσιακά, μοιάζουν να ζωγραφίζουν με φαντασία τον ουρανό, αλλά και οι ποσότητες αλκοόλ οι οποίες καταναλώνονται από τις χιλιάδες κόσμου, άλλο τόσο εντυπωσιακές.

Τα πυροτεχνήματα και το αλκοόλ, γενικώς, δεν λείπουν από καμιά Πρωτοχρονιά.

Απλώς, στο Μεξικό δεν πρόκειται για απλά, χαριτωμένα πυροτεχνήματα, μα για θορυβώδη βαρελότα, που θυμίζουν πόλεμο.

Από την άλλη, στην Τάιμς σκουέρ της Νέας Υόρκης τα πυροτεχνήματα, ναι, είναι χολιγουντιανά, αλλά το αλκοόλ ρέει σε τέτοιο βαθμό, που έχει καταστήσει έθιμο τη διανυκτέρευση όλων σε ξενοδοχεία, ώστε να μην αναγκαστούν να οδηγήσουν μεθυσμένοι.

