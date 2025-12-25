Podcast – Νίκος Ζιώγαλας: «Πάντα θα υπάρχουν συνθέτες που θα νικούν το ΑΙ»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τραγουδοποιοί, στιχουργοί, συνθέτες μα πάνω από όλα αυθεντικοί ρόκερ. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης!

Πολυσχιδείς φυσιογνωμίες, ηλεκτρικοί, σκωπτικοί, αλλά και με υπέροχες μελαγχολικές μπαλάντες, ενίοτε φλερτάρουν με επιδεξιότητα κι αγάπη με την ελληνική παράδοση δίνοντας έξοχα αποτελέσματα.

Τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.

Έρχονται με τα τραγούδια της ζωής τους που είναι τραγούδια και της δικής μας ζωής. Ευλαμπία, Τσικαμπούμ, Νοσταλγός του rock’n’roll, Αλλάξανε τα γούστα σου (μπριγιόλ), Βασιλική, Σαν σταρ του σινεμά, Πέρασε η μπόρα, Πάρε με απόψε πάρε με, Αν ήσουν άγγελος, Κάτι να γυαλίζει, Φανή, Αεροπλάνα, Για να σε εκδικηθώ, Εσύ εκεί, Γυριστρούλα, Μενεξεδιά είναι ορισμένοι τίτλοι από τα πολλά τραγούδια τους που αγαπήσαμε.

Με αυτή την αφορμή ο Νίκος Ζιώγαλας μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στην πολυετή συνεργασίας των τεσσάρων τους και στη διαχρονικότητα των τραγουδιών τους.

Χαρακτήρισε το τραγούδι σαν ένα ανεξάρτητη όχημα που ταξιδεύει μόνο του, χωρίς τον δημιουργό του.

Είπε επίσης την πραγματική ιστορία του πως γράφτηκε η μεγάλη του επιτυχία «Σαν σταρ του σινεμά».

Τέλος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ίδιος και οι συνάδελφοι του στο ξεκίνημά τους, στον χώρο τους και ποια αντιμετωπίζει τώρα η σύγχρονη γενιά.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Ορφέας Αυγουστίδης: «Οχυρώνω τον γιο μου για αυτά που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον»

Podcast – Ακύλλας Καραζήσης: «Φέτος παρουσιάζουμε τι σημαίνει πείραμα στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού»

Podcast – Αντώνης Καρυστινός: «Η Τέχνη έχει αγαπήσει τα λιμάνια»