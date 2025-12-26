Σκοταδισμός στη Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία λόγω σλάβικων τραγουδιών – Απειλές κατά της Banda Entopica

Ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μετά την εμφάνιση της Banda Entopica στη Φλώρινα, καταγράφοντας ένα ακόμη χτύπημα λογοκρισίας κατά της τέχνης. Η αντίδραση του δημάρχου της πόλης ήταν πρωτοφανής με τον ίδιο να διακόπτει τη συναυλία, ενώ τα μέλη της μπάντας καταγγέλλουν λεκτικές επιθέσεις και απειλές. Κύμα συμπαράστασης προς τους Banda Entopica στα social media.

Το μουσικό συγκρότημα βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στη Φλώρινα για μια συναυλία. Κατά τη διάρκειά της δημιουργήθηκε αναστάτωση και η μπάντα καταγγέλλει πως δέχθηκε απειλές και επιθέσεις τόσο από τον δήμαρχο της πόλης Βασίλη Γιαννάκη όσο και από θαμώνες.

Η μπάντα σε ανάρτησή της υποστηρίζει ότι η προσπάθειά της να αναδειχθούν οι παραδόσεις της ευρύτερης βαλκανικής χερσονήσου προσέκρουσε σε ακραίες φραστικές επιθέσεις, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η μουσική της επιδιώκει την ενότητα και την ψυχαγωγία.

Το συγκρότημα στρέφει τα βέλη του κατά της στάσης της δημοτικής αρχής, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσωπική εμπλοκή του δημάρχου κατά τη διάρκεια της συναυλίας. «Φράσεις όπως “εγώ σας πληρώνω”, “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”, “ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;”, που ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, είναι απαράδεκτες και κατακριτέες» σημειώνει η μπάντα.

Οι μουσικοί διευκρινίζουν, ωστόσο, πως η παρουσία τους στη συναυλία ήταν αποτέλεσμα πρόσκλησης από τη διοργάνωση «Φωτιά Χαμάμ» και όχι απευθείας ανάθεση από τον Δήμο.

Παράλληλα, η μπάντα αναφέρει ότι ακόμη ένα άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα και απειλώντας ότι θα… καλέσει το 100.

Αναλυτικά η ανάρτηση του συγκροτήματος

«Επειδή το θέμα έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη έκταση θα θέλαμε να σας πούμε τα πράγματα ως έχουν.

Όσοι έχουν βρεθεί σε συναυλίες μας θα έχουν παρατηρήσει ότι τραγουδάμε σε διάφορες γλώσσες: Ελληνικά, Σλαβικά, Βουλγάρικα, Τούρκικα, Σέρβικα και Τσιγγάνικα. Παίζουμε τραγούδια από διάφορες παραδόσεις της βαλκανικής χερσονήσου.

Αυτό που σίγουρα δεν παίζουμε είναι τραγούδια μίσους, διχασμού ή εθνικιστικά οποιουδήποτε λαού.

Όπως είπαμε και στη συναυλία μας στη Φλώρινα μετά το συμβάν, θα επαναλάβουμε ακριβώς τα ίδια λόγια:

“Η μουσική είναι για να ενώνει όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, πόλεις και χωριά για να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ενώσουμε και να γεμίσουμε αυτή την πλατεία με τα πιο όμορφα χαμόγελα, τα δικά σας”.

Και αυτό έγινε! Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την παρέα Φωτιά Χαμάμ για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της συναυλίας μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήμασταν προσκεκλημένοι του δημάρχου.

Δυστυχώς δεχτήκαμε επιθέσεις και απειλές. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη τη μπάντας.

Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100. Φράσεις όπως “εγώ πληρώνω”, “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”, “ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;” που ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, είναι απαράδεκτες και κατακριτέες.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι από τα περίπου 2 χιλιάδες άτομα, μόνο μια δεκαριά αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο.

Οι υπόλοιποι ήταν εκεί για αυτό που κάνουμε όλοι μαζί: μουσική, γλέντι, ενότητα.

Και κάτι ακόμη, που θεωρούμε θεμελιώδες: όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στην τέχνη και στον κόπο του. “Εμείς, τα εντόπικα, θα τραγουδάμε. Άλλωστε, το λέει και το όνομα μας.”

Με αγάπη και σεβασμό, Banda Entopica».

ΣΥΡΙΖΑ: «Καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν θα γίνεται ανεκτή»

Στη διακοπή της εμφάνισης της Banda Entopica, μετά από παρέμβαση του Δημάρχου της Φλώρινας, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας για λογοκρισία τη δημοτική αρχή.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής: «Η ανάρτηση της Banda Entopica για διακοπή της εμφάνισής της στην Φλώρινα από τον δήμαρχο, Βασίλη Γιαννάκη και ορισμένους, ελάχιστους, από τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, λόγω ενός τραγουδιού που εκτέλεσαν στα σλαβικά, καταδεικνύει σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τον τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται.

Ιδιαίτερα από ανθρώπους που κατέχουν εξουσία και αξιώματα και μάλιστα στον ευαίσθητο και δημοκρατικό χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Τα μισαλλόδοξα ξεσπάσματα παραμένουν παράταιρα, απαράδεκτα και επιζήμια για την αναγκαία αλληλεγγύη ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους και λαούς, και μάλιστα με αφορμή μια μουσική παράσταση από ένα συγκρότημα που είναι γνωστό ότι τραγουδά στα ελληνικά, σλαβικά, βουλγάρικα, τούρκικα, σέρβικα και τσιγγάνικα.

Δυστυχώς, το συγκρότημα βρέθηκε στην ανάγκη να διευκρινίσει ότι η εμφάνισή του δεν πληρώθηκε από τον δήμαρχο, για να απαντήσει στα σχόλιά του το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ότι “εγώ πληρώνω” και ότι “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν πρέπει να βρίσκει γόνιμο έδαφος και δεν θα γίνεται ανεκτή».

