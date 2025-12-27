search
27.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.12.2025 16:39

Αγρίνιο: Θύμα ξυλοδαρμού 17χρονος από ομάδα κουκουλοφόρων – Τον απείλησαν με μαχαίρι

credit: Shutterstock

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος έξω από κέντρο διασκέδασης στο Αγρίνιο από ομάδα τεσσάρων κουκουλοφόρων, που φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου στην Ματαράγκα Αγρινίου και ενώ ο 17χρονος βρισκόταν σε κατάστημα με την παρέα του. Ξαφνικά μία ομάδα τεσσάρων ατόμων, φορώντας κουκούλες, μπήκαν χώρο, έβγαλαν τον 17χρονο εκτός μαγαζιού και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν, ενώ φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό αλβανικής καταγωγής που έχει απασχολήσει τις Αρχές και κατά το παρελθόν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.

