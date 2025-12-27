search
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός ελβετικών ενόπλων δυνάμεων: Η χώρα μας δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της

elvetia

Η Ελβετία δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε μια γενικευμένη επίθεση και θα πρέπει να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες δεδομένων των αυξανόμενων κινδύνων από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Η χώρα είναι προετοιμασμένη για επιθέσεις από “μη κρατικούς φορείς” με στόχους κρίσιμες υποδομές καθώς και για κυβερνοεπιθέσεις, αλλά ο στρατός της εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εξοπλιστικά κενά, δήλωσε ο Τόμας Σούσλι στην εφημερίδα NZZ .

«Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε τη χώρα ενάντια σε απειλές από απόσταση ή ακόμη και σε μια γενικευμένη επίθεση στη χώρα μας», πρόσθεσε ο Σούσλι, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση αυτή στο τέλος του χρόνου.

«Είναι βαρύ να γνωρίζεις ότι σε μια πραγματική έκτακτη κατάσταση μόνο το ένα τρίτο όλων των στρατιωτών μας θα είναι πλήρως εξοπλισμένο», πρόσθεσε στη συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

Αμφισβητούν οι επικριτές την ανάγκη για δαπάνες

Η Ελβετία αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, εκσυγχρονίζει το πυροβολικό της και τα επίγεια συστήματα και αντικαθιστά τα γηράσκοντα μαχητικά αεροσκάφη της με Lockheed Martin F-35A.

Αλλά το σχέδιο αυτό αντιμετωπίζει οικονομικές υπερβάσεις, ενώ επικριτές του αμφισβητούν την ανάγκη για δαπάνες για το πυροβολικό και για πυρομαχικά εν μέσω στενών ομοσπονδιακών οικονομικών.

Ο Σούσλι είπε ότι οι απόψεις σχετικά με τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν αλλάξει παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες της Μόσχας να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη.

Ο ίδιος το απέδωσε στην απόσταση που έχει από τη σύγκρουση η Ελβετία, στην έλλειψη πρόσφατης εμπειρίας σε πόλεμο και στην ψευδαίσθηση ότι η ουδετερότητα προσφέρει προστασία.

«Μα αυτό είναι ιστορικά ανακριβές. Υπάρχουν αρκετές ουδέτερες χώρες που ήταν άοπλες και παρασύρθηκαν σε πόλεμο. Η ουδετερότητα έχει από μόνη της αξία μόνο αν μπορεί να την υπερασπίζεσαι με όπλα», σχολίασε.

Η Ελβετία έχει δεσμευτεί να αυξήσει σταδιακά τις αμυντικές δαπάνες σε περίπου 1% του ΑΕΠ της μέχρι το 2032, από σχεδόν 0,7% που είναι σήμερα, πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο του 5% που έχουν συμφωνήσει οι χώρες του ΝΑΤΟ.

Με αυτό το βήμα, ο ελβετικός στρατός θα είναι πλήρως προετοιμασμένος περίπου μέχρι το 2050.

«Είναι πολύ μακρινός ορίζοντας δεδομένης της απειλής», έκρινε ο Σούσλι.

