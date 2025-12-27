Γιορτές… στα νοσοκομεία: Συναγερμός για τη γρίπη Α – Μεγάλη έξαρση τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά περιστατικά

Γιορτές…στα νοσοκομεία έκαναν φέτος πολλά παιδιά, με τη γρίπη Α να προκαλεί πονοκέφαλο στους γιατρούς, που βλέπουν τα περιστατικά να αυξάνονται.

Η παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», Αρετή Μανιώτη, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για ένα στέλεχος με υψηλή μεταδοτικότητα και πιο βαριά κλινική εικόνα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε βρέφη κάτω των 6 μηνών, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως άσθμα και παχυσαρκία» επισήμανε, τονίζοντας πως παράλληλα με τη γρίπη καταγράφονται περιστατικά και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως Covid-19, αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Το αντιγριπικό εμβόλιο και το cocooning ανοσίας

Αναφερόμενη στον ρόλο του αντιγριπικού εμβολίου, η κ. Μανιώτη τόνισε ότι αυτό ανανεώνεται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με βάση τα στελέχη που προβλέπεται να επικρατήσουν.

«Το αντιγριπικό εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό και μετά από 10 – 15 ημέρες παράγονται αντισώματα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν κοινά πρωτεϊνικά στοιχεία ακόμη και μεταλλαγμένων στελεχών. Αυτό ονομάζεται διασταυρούμενη ανοσία», εξήγησε.

Όπως υπογράμμισε, ακόμη και αν κάποιος νοσήσει, η εξέλιξη της νόσου είναι συνήθως πιο ήπια, ενώ περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών.

Η παιδίατρος υπενθύμισε πως ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς η προστασία εξασθενεί μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών. Σημείωσε μάλιστα πως συνιστάται από την ηλικία των 6 μηνών και πάνω, ενώ για τα μικρότερα βρέφη επισήμανε τη σημασία της προστασίας μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος. «Όσοι έχουν στο σπίτι βρέφος κάτω των 6 μηνών, εμβολιάζονται όλοι γύρω του για να το προστατεύσουμε. Αυτό το λέμε cocooning ανοσίας», τόνισε.

Τζανάκης: Θα δούμε την περιβόητη γρίπη Κ

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο καθηγητής Πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος της πνευμονολογικής εταιρείας, Νικόλαος Τζανάκης, είπε πως θα δούμε από εδώ και στο εξής την περίφημη γρίπη Κ. Αναφέρθηκε δε και στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Επισήμανε πώς θα προστατευτούμε, επαναφέροντας τη σύσταση για μάσκες και αποφυγή συγχρωτισμού ώστε να αποφευχθεί η μεταδοτικότητα.

Τόνισε πως πρέπει να αποφύγουμε βρεθούμε σε χώρο με πολλά άτομα, όταν είμαστε άρρωστοι, ενώ για τον εμβολιασμό, εξέφρασε την ανησυχία του για εμβολιαστική κούραση στον πληθυσμό.

«Υπάρχει ακόμη χρόνος να εμβολιαστούμε», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης: «Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο»

Μικρό εγχειρίδιο επαναφοράς μετά τη χριστουγεννιάτικη κραιπάλη – Ή αλλιώς, πώς να ξαναβρείς τον εαυτό σου χωρίς δράματα

Ερευνητές δημιούργησαν τμήμα ανθρώπινης μήτρας και εμφυτεύουν έμβρυα πρώιμου σταδίου για να βρουν τι μπορεί να πάει στραβά στην εγκυμοσύνη