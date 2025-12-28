Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων – Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης Α είχαμε κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων, με πολλά μικρά παιδιά να κατακλύζουν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων Παίδων “Αγία Σοφία” και “Αγλϊα Κυριακού”, αλλά και τις παιδιατρικές κλινικές των θεραπευτηρίων της χώρας.

Τα οικογενειακά τραπέζια αλλά και ο συγχρωτισμός πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους, χωρίς μάσκα, δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για την έξαρση των κρουσμάτων της γρίπης Α (Η3Ν2 στέλεχος Κ), που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και βαριά κλινική εικόνα.

Για τις επικίνδυνες επιπλοκές της γρίπης, κυρίως στα παιδιά κάτω των 5 ετών μιλάει στο topontiki.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κωνσταντίνος Νταλούκας.

«Έχουμε αυξημένα κρούσματα γρίπης στα παιδιά γι αυτό χρειάζεται ψυχραιμία. Οσοι γονείς έχουν βρέφη εως και 6 μηνών θα πρέπει το οικογενειακό τους περιβάλλον (αδέλφια, γιαγιά παππους κλπ), να είναι εμβολιασμένο. Επίσης αν επισκεφτούν άλλο σπίτι για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιά, οι γονείς θα πρέπει να ρωτήσουν αν κάποιος έχει συμπτώματα λοίμωξης. Βέβαια το καλύτερο είναι να μείνουν σπίτι με το νεογέννητο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά δεν θα πρέπει να τα στέλνουν στο σχολείο αν δεν έχουν αναρρώσει».

Σημειώνεται οτι φέτος στη χώρα μας υπάρχει το αντιγριπικό ρινικό εμβόλιο για παιδιά από 2-5 ετών που είναι δωρεάν.

Οι σοβαρές επιπλοκές

Η νόσηση των παιδιών από τη γρίπη δεν αποκλείει και την εμφάνιση επιπλοκών.

Οι πιο συχνές επιπλοκές ειναι οι πνευμονίες και η οξεία μέση ωτίτιδα όπως μας είπε ο γιατρός. «Αυτές οι επιπλοκές προκαλούν εως και 40 πυρετό, βήχα και κακουχία για 5-6 ημέρες. Οι γονείς θα πρέπει να είναι σε επαφή με τον παιδίατρο».

Επίσης, κάποιες από τις επιπλοκές είναι ιδιαίτερα σοβαρές όπως το σύνδρομο Γκιλαίν-Μπαρέ (Guillain-Barré, GBS).

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο σύνδρομο που αφορά ένα κρούσμα στο εκατομμύριο. Εμφανίζεται ύστερα από μία ή τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη. Στα παιδιά είναι λιγότερη συχνή σε σχέση με τον ενήλικο πληθυσμό. Είναι μια αυτοάνοση αντίδραση που προκαλεί προοδευτική αδυναμία ή παράλυση στα άκρα. Ξεκινά από τα πόδια και πάει προς τα επάνω με συμπτώματα όπως αδυναμία στους μύες, μυρμηγκιάσματα, αδυναμία στο περπάτημα. Τα προαναφερθέντα είναι σημάδια που χρήζουν ιατρικής εκτίμησης και παρακολούθησης», εξηγεί.

Παράλληλα, υπάρχει και η σπάνια νευρολογική επιπλοκή που μοιάζει με πολιομυελίτιδα είναι η οξεία χαλαρή μυελίτιδα η οποία μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά αδυναμία ή παράλυση στα άκρα.

«Συνδέεται συχνότερα με εντεροιούς, έχει αναφερθεί όμως και σε ορισμένες λίγες περιπτώσεις μετά από νόσηση από γρίπη. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και συνοδεύεται από πυρετό και νευρολογικά σημεία», αναφέρει ο κ. Νταλούκας και συνεχίζει: «Ακόμη είναι και η εγκεφαλίτιδα, μια σπάνια επιπλοκή του εγκεφάλου αλλά και η μυοσίτιδα, μια εξίσου σπάνια επιπλοκή των μυών που μπορούν να οδηγήσουν σε παρωδική αδυναμία στα άκρα αλλά όχι αμιγή παράλυση. Η μυοσίτιδα μπορεί να δώσει πόνο ή αδυναμία στα πόδια μετά την ανάρρωση από τον πυρετό».

Τα εμβόλια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο γιατρός στο κομμάτι του αντιγριπικού εμβολιασμού: «Οι γονείς πρέπει να μην αμελούν τον εμβολιασμό των παιδιών έναντι της γρίπης. Το αντιγριπικό εμβόλιο είναι απαραίτητο πλέον μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Όποιος γονιός θέλει να προφυλάξει το παιδί του μπορεί ακόμα και σήμερα να προγραμματίσει τον σχετικό εμβολιασμό καθώς η κορύφωση της γρίπης αναμένεται να είναι τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο».

Τα κύρια μέτρα πρόληψης είναι:

Πλύσιμο χεριών: Συχνά, με σαπούνι και νερό (τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα) ή χρήση αντισηπτικού.

Αποφυγή επαφών: Μην αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας.

Αναπνευστική υγιεινή: Καλύψτε το στόμα και τη μύτη με την εσωτερική πλευρά του αγκώνα σας ή με χαρτομάντηλο όταν βήχετε/φτερνίζεστε (και απορρίψτε το αμέσως).

Μάσκα: Χρησιμοποιήστε μάσκα σε χώρους με συνωστισμό, ειδικά αν ανήκετε σε ευάλωτη ομάδα.

Αποστάσεις: Αποφύγετε στενή επαφή με άτομα που έχουν συμπτώματα και μείνετε στο σπίτι όταν είστε άρρωστοι για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Αερισμός: Φροντίστε για καλό αερισμό των εσωτερικών χώρων.

Προσωπικά αντικείμενα: Μην μοιράζεστε προσωπικά αντικείμενα (ποτήρια, σκεύη).

Ενίσχυση ανοσοποιητικού

Ενίσχυση ανοσοποιητικού Ύπνος & στρες: Φροντίστε για ποιοτικό ύπνο και διαχείριση του στρες.

Σε περίπτωση νόσου

Σε περίπτωση νόσου Μείνετε σπίτι: Περιορίστε τις επαφές για να μην μεταδώσετε τον ιό.

Μάσκες & υγιεινή: Εφαρμόστε τα μέτρα ατομικής προστασίας αυστηρά για να προστατεύσετε τους γύρω σας.

Σημειώνεται ότι το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης είναι ο ετήσιος εμβολιασμός κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, οπως τα βρέφη, οι ανοσοκατασταλμένοι, οι χρόνιοι πάσχοντες και τα άτομα πάνω απο 65 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Γιορτές… στα νοσοκομεία: Συναγερμός για τη γρίπη Α – Μεγάλη έξαρση τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά περιστατικά

Γεωργιάδης: «Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο»

Μικρό εγχειρίδιο επαναφοράς μετά τη χριστουγεννιάτικη κραιπάλη – Ή αλλιώς, πώς να ξαναβρείς τον εαυτό σου χωρίς δράματα