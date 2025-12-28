search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025
28.12.2025 22:46

Πόλο: Η Εθνική ομάδα ανδρών διέλυσε τη Σερβία (13-6) στην πρόβα τζενεράλε πριν το Ευρωπαϊκό

28.12.2025 22:46
ellada-serbia-polo

Ηχηρό μήνυμα ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου 2026) έστειλε η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, ανέβασαν στροφές στο β΄ μέρος και κυριάρχησαν απόλυτα της Σερβίας, για να πάρουν τη νίκη με 13-6.

Η άμυνα της εθνικής πόλο ήταν υποδειγματική από το πρώτο λεπτό, για να βρουν χάρη σ’ αυτήν ρυθμό και στην επίθεση οι Έλληνες διεθνείς και να φτάσουν άνετα στο θετικό αποτέλεσμα, στο στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 5-1, 5-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 3, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς

ΣΕΡΒΙΑ (Ούρο Στεβάνοβιτς): Μίσοβιτς, Μάντιτς 1, Πλιέβανσιτς, Τσουκ 1, Λάζιτς 1, Ντράσοβιτς 1, Γιάκσιτς, Βίτσο, Ντέντοβιτς, Γκλάντοβιτς 1, Ράσοβιτς Μπ. 1, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς.

