Απολογείται ο Άρης Μουγκοπέτρος για τις καταγγελίες της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία

Στα δικαστήρια της Τρίπολης αναμένεται σήμερα να γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του Άρη Μουγκοπέτρου ο οποίος απολογείται για τις κατηγορίες της συζύγου του γι ενδοοικογενειακή βία. Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου το περασμένο Πάσχα έχασε δυο δάχτυλα του χεριού του όταν έσκασε στο χέρι του κρότιδα που του είχε δώσει θαμώνας στο πανηγύρι που έπαιζε μουσική.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε ήδη χωριστά από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν τις ημέρες των Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο σπίτι για να δει τα παιδιά του αλλά ήρθε σε αντιδικία με τη σύζυγό του. Η ίδια έχει ότι άκουσε βαριές κουβέντες μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους και πως ένιωσε φόβο, τόσο ώστε να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Από την άλλη, ο Άρης Μουγκοπέτρος παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. Όπως ανέφερε πήγε να πάρει τα παιδιά για τις γιορτές, δεν τα βρήκε πουθενά και έτρεχε από σπίτι σε σπίτι μέχρι που κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, για να μάθει εκεί ότι είχε ήδη γίνει μήνυση σε βάρος του.

Όσοι τον ξέρουν λένε πως ο μουσικός έχει αλλάξει, μετά το περιστατικό όπου έχασε τα δυο του δάχτυλα. Σύμφωνα με ανθρώπους που είναι δίπλα του, αυτό το τραγικό γεγονός ήταν το τέλος της σταθερής επαγγελματικής του πορείας και η αρχή μιας περιόδου ανασφάλειας.

Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από το περιβάλλον της συζύγου μιλούν για μια γυναίκα που ένιωσε ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος. «Δεν πήγε να εκδικηθεί. Πήγε να προστατευτεί» λένε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάσταση δεν ήταν καινούργια, απλώς κορυφώθηκε.

Η σημερινή δικαστική διαδικασία, όπως τονίζουν νομικοί κύκλοι, δεν θα κρίνει τα πάντα. Είναι όμως το πρώτο τεστ για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση που, εκτός από τις διαφωνίες του ζευγαριού έχει στο επίκεντρό της δύο παιδιά που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά.

