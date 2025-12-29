search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

29.12.2025 06:15

Απολογείται ο Άρης Μουγκοπέτρος για τις καταγγελίες της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία

29.12.2025 06:15
mougopetros dikastiria

Στα δικαστήρια της Τρίπολης αναμένεται σήμερα να γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του Άρη Μουγκοπέτρου ο οποίος απολογείται για τις κατηγορίες της συζύγου του γι ενδοοικογενειακή βία. Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου το περασμένο Πάσχα έχασε δυο δάχτυλα του χεριού του όταν έσκασε στο χέρι του κρότιδα που του είχε δώσει θαμώνας στο πανηγύρι που έπαιζε μουσική.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε ήδη χωριστά από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν τις ημέρες των Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο σπίτι για να δει τα παιδιά του αλλά ήρθε σε αντιδικία με τη σύζυγό του. Η ίδια έχει ότι άκουσε βαριές κουβέντες μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους και πως ένιωσε φόβο, τόσο ώστε να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Από την άλλη, ο Άρης Μουγκοπέτρος παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. Όπως ανέφερε πήγε να πάρει τα παιδιά για τις γιορτές, δεν τα βρήκε πουθενά και έτρεχε από σπίτι σε σπίτι μέχρι που κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, για να μάθει εκεί ότι είχε ήδη γίνει μήνυση σε βάρος του.

Όσοι τον ξέρουν λένε πως ο μουσικός έχει αλλάξει, μετά το περιστατικό όπου έχασε τα δυο του δάχτυλα. Σύμφωνα με ανθρώπους που είναι δίπλα του, αυτό το τραγικό γεγονός ήταν το τέλος της σταθερής επαγγελματικής του πορείας και η αρχή μιας περιόδου ανασφάλειας.

Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από το περιβάλλον της συζύγου μιλούν για μια γυναίκα που ένιωσε ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος. «Δεν πήγε να εκδικηθεί. Πήγε να προστατευτεί» λένε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάσταση δεν ήταν καινούργια, απλώς κορυφώθηκε.

Η σημερινή δικαστική διαδικασία, όπως τονίζουν νομικοί κύκλοι, δεν θα κρίνει τα πάντα. Είναι όμως το πρώτο τεστ για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση που, εκτός από τις διαφωνίες του ζευγαριού έχει στο επίκεντρό της δύο παιδιά που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα – Απεγκλωβίστηκε γυναίκα με τρία παιδιά

Κυψέλη: «Δεν άντεχα άλλο» – Κατάκοιτη με άνοια η σύζυγος του 74χρονου αυτόχειρα που αποπειράθηκε να την σκοτώσει

Θεσσαλονίκη: Οργισμένη ανακοίνωση από τους διανομείς της e-food – Δουλεύουν με 8 μποφόρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

b_56393_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:19
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

1 / 3