29.12.2025 23:42

Eπίθεση ΣΥΡΙΖΑ στον Μητσοτάκη για τους αγρότες: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες

famellos mitsotakis

 Κριτική στην συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Action 24 ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «δεν περιμέναμε το πνεύμα των εορτών να έχει αγγίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιθέτως ήταν αναμενόμενο ότι όσο οι αγρότες συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, τόσο η κυβέρνηση θα προσπαθεί να οξύνει τον κοινωνικό αυτοματισμό».

Συνεζίζοντας αναφέρει: «Πάει πολύ, ωστόσο, να ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ότι κάποιοι αγρότες ‘τραμπουκίζουν’ συναδέλφους τους για να μην προσέλθουν στον στημένο και προσχηματικό ‘διάλογο’ με την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ‘για να μην τρελαθούμε κιόλας’ όπως είπε ο ίδιος, πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους. Και επιπλέον, ας σταματήσει να κάνει τον ανήξερο για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τρομακτικές του συνέπειες για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και την περιφέρεια συνολικά».

   Κλείνοντας υποστηρίζει: «Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει ξεσηκώσει τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ας σταματήσει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και ας αρθεί, μια φορά έστω, στο ύψος των περιστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπερδέψει τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ της παράταξής του με τους πραγματικούς αγρότες…».

