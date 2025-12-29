Με μπλόκα το αντίο του 2025, η παγίδα των γκάλοπ, τα «καρφιά» Βενιζέλου, η αμφιλεγόμενη ιδέα του Νικήτα, ελληνοτουρκικά σε τρικυμία, και η «απουσία» Τσίπρα

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά

Με αγροτικά μπλόκα στις εθνικές οδούς και το ρήγμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και του αγρότες αγεφύρωτο, θα φύγει το 2025, το έχουμε πάρει απόφαση.

Αυτή που δεν το έχει πάρει απόφαση και δεν βλέπω πώς θα βρει τρόπο να ξεμπερδέψει, είναι η κυβέρνηση.

Εδώ δεν βρήκε τρόπο να διαχειριστεί το θέμα της μετακίνησης των ταξιδιωτών τις μέρες των Χριστουγέννων, θα καταφέρει να ανακαλύψει κάποια συνταγή τώρα;

Οι αγρότες έκαναν πίσω τόσο όσο, που λένε, ώστε να μην πάρουν εκείνοι όλη την ευθύνη για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις εθνικές οδούς οι εκδρομείς.

Και γι’ αυτό εκτιμούν ότι έχουν ακόμα ευρεία κοινωνική αποδοχή οι κινητοποιήσεις του, όπερ σημαίνει πως μπορούν να παραμείνουν στα μπλόκα.

Μία κίνηση κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών που προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο με διάθεση για διάλογο με την κυβέρνηση έχει ενδιαφέρον να δούμε τι απήχηση έχει. Αλλά μην περιμένετε πολλά…

Η παγίδα των γκάλοπ

Στο μεταξύ η κυβέρνηση έχει κι άλλα να μετρήσει και να εκτιμήσει, καθότι τα μηνύματα προβληματίζουν.

Η εικόνα από τα τελευταία γκάλοπ δεν είναι ενθαρρυντική – η χρονιά κλείνει με αναιμικές δημοσκοπικές επιδόσεις. Το μόνο παρήγορο για το Μαξίμου είναι ότι η αντιπολίτευση εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από παροιμιώδη αδυναμία.

Ακόμα κι όταν χάνει υποχωρεί η ΝΔ στις μετρήσεις, υποχωρούν και κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ, που έχουν τη φιλοδοξία να εμφανίσουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Το θέμα είναι πως σε ένα τέτοιο σκηνικό, τα πράγματα εξαρτώνται από τις διεργασίες στην αντιπολίτευση και όχι από την ικανότητα της ίδιας της κυβέρνησης.

Η νέα χρονιά φέρνει νέα κόμματα κι αυτό μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, που αυτή την ώρα είναι βολικές για την κυβέρνηση.

Ο Βενιζέλος βάζει δύσκολα

Στο μεταξύ ο πιο σταθερός πόλος σκληρής και ιδιαίτερα τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση φαίνεται να είναι ο… Ευάγγελος Βενιζέλος! Ο οποίος «στερέωσε» με αριστοτεχνικό τρόπο το επιχείρημα περί μη διακυβερνήσιμης χώρα.

Μάλιστα η ατάκα ότι «δεν μπορεί να θεωρηθεί συνεκτική και συμπεριληπτική μια κοινωνία όταν, κατά τη Eurostat, η υποκειμενική φτώχεια εκτινάσσεται στην Ελλάδα στο 67% και όταν κυριαρχεί η αίσθηση της ανισότητας και της διαφθοράς» είναι μαχαιριά για το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

– Ο πρόεδρος Βαγγέλης πετάει και το μπαλάκι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο εμμέσως πλην σαφώς καλεί να αποσαφηνίσει εάν όντως συναντήθηκαν πέρσι παραμονές Χριστουγέννων, με τον πρωθυπουργό να τον διαβεβαιώνει ότι θα τον προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια αθέτησε τη δέσμευση.

Περιπλέκεται το ελληνοτουρκικό μετά την τριμερή

Η κυβέρνηση που λέτε έχει να σταθμίσει και να «διαβάσει» και το νέο σκηνικό στα ελληνοτουρκικά. Ένα σκηνικό που ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις στο Αιγαίο – τέλος στα «ήρεμα νερά» για παράδειγμα – και για το οποίο παίρνει και το σχετικό ρίσκο.

Βλέπετε η αναζωπύρωση και η περαιτέρω ενίσχυση του άξονα Αθήνα – Λευκωσία – Τελ Αβίβ (με την τριμερή της περασμένης εβδομάδας) δεν αφήνει ασυγκίνητη ή αδιάφορη την Άγκυρα. Όταν μάλιστα η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι έτσι επιχειρείται η απομόνωσή της στην ανατολική Μεσόγειο.

Και δεν βλέπω τον τρόπο πώς θα φανεί χρήσιμο το Ισραήλ εάν η Τουρκία κλιμακώσει, ως «αντίποινα» ή «αντίβαρο», την ένταση στο Αιγαίο και απομακρυνθεί από οποιαδήποτε ιδέα συζητήσεων σε θέματα που μας ενδιαφέρουν – όρα Κυπριακό.

– Εγώ καταφεύγω και πάλι στον… Βενιζέλο: «Τα τριμερή σχήματα (με Ισραήλ, Αίγυπτο) έχουν τη σημασία τους, αλλά το ρυθμό και τον τόνο των ελληνοτουρκικών σχέσεων τον δίνουν οι δύο χώρες και όχι άλλοι, ακόμα κι αν είναι στρατηγικοί εταίροι» λέει ο Ευάγγελος και μάλλον δεν θα μπορούσε να γίνει πιο σαφής. Φοβάμαι μήπως γίνει και… προφητικός σας εξομολογούμαι.

Ο Φράπες και ο Χασάπης αλλάζουν τη… Βουλή

Διχάζει αυτή η ιδέα του Νικήτα Κακλαμάνη να σταματήσει η live μετάδοση των συνεδριάσεων των εξεταστικών επιτροπών.

Θα πει βέβαια κάποιος ότι ο πρόεδρος της Βουλής με την ιδέα αυτή θέλει να προστατεύσει πρωτίστως το κυβερνών κόμμα και δευτερευόντως οποιοδήποτε κύρος των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Ότι θέλει να «κρύψει» τους κάθε λογής… «Φραπέδες», «Φεράρι» και «Χασάπηδες» που παρελαύνουν από την επιτροπή και γίνονται viral στα σόσιαλ μίντια, προκαλώντας ανήκεστο πολιτική βλάβη στη ΝΔ.

Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο πρόεδρος Νικήτας έχει τέτοια υστεροβουλία, αλλά η καχυποψία ίσως να μην είναι εντελώς αβάσιμη.

Καλό θα ήταν για παράδειγμα, πριν σκεφτεί κάποιος πώς να «κρύψει» τα φιντάνια, να μεριμνήσει ώστε να μην φύονται τέτοια στους κομματικούς μηχανισμούς.

– Η Βουλή δεν έχει να φοβάται τίποτα από την ενημέρωση των πολιτών – ακόμα και με live μεταδόσεις. Διότι εάν αρχίσουν τα… ψαλίδια, γιατί να σταματήσουν κάπου; Θέλει ο Νικήτας να ανοίξει τέτοια ιστορία, που θα επιτρέψει στο μέλλον να επιβληθεί μία συμπεριφορά ασύδοτης λογοκρισίας;

– Η δημοσίευσις είναι η ψυχή της δικαιοσύνης, λέει το μότο της ΕΣΗΕΑ. Και θα συμφωνήσω.

Η απουσία Τσίπρα

Είδα πολλά άρθρα πολιτικών και οικονομικών παραγόντων σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αφιέρωμα για το 2026 ενός ένθετου μεγάλης εφημερίδας.

Και ενώ υπάρχουν άρθρα από Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Φάμελλο – και μερικών υπουργών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ – δεν είδα άρθρο του Αλέξη Τσίπρα. Που ομολογώ πολύ θα περίμενα.

Προμήθειες: μπροστά κόπηκαν, από πίσω ξαναφάνηκαν

Οι περικοπές στις τραπεζικές προμήθειες έγιναν και μάλιστα με τρόπο που επέτρεψε στην κυβέρνηση να δηλώσει παρέμβαση σε ένα θέμα με έντονο κοινωνικό φορτίο. Τουλάχιστον στις χρεώσεις που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Τα στοιχεία του εννεαμήνου των τραπεζών, τα οποία δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί από τη ρύθμιση που εφαρμόστηκε τον Αύγουστο, δείχνουν ότι τα συνολικά έσοδα από προμήθειες κινήθηκαν ανοδικά. Συνολικά, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,6%, στα 3,6 δισ. ευρώ, ενώ –σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος– τα έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες ενισχύθηκαν αισθητά.

Η εξήγηση βρίσκεται στο εύρος των προμηθειών. Εκείνες που περιορίστηκαν αφορούν κυρίως συναλλαγές, με μικρό αποτύπωμα στους ισολογισμούς. Αντίθετα, έσοδα από χορηγήσεις, διαχείριση περιουσίας και τραπεζοασφαλιστικές εργασίες όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν, αλλά ενισχύθηκαν.

Έτσι, ενώ κάποιες προμήθειες πράγματι κόπηκαν από την «μπροστινή πόρτα», άλλες φαίνεται πως επέστρεψαν από την πίσω. Όχι απαραίτητα ως ίδιες χρεώσεις, αλλά ως διαφορετικές υπηρεσίες, με διαφορετικές ονομασίες και σαφώς χαμηλότερο πολιτικό θόρυβο.

