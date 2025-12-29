Ουκρανία: «Ο αδύναμος δεν υπαγορεύει ποτέ τους όρους» λέει ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, Κυρίλο Μπουντάνοφ παραδέχτηκε δημόσια πως το Κίεβο δεν είναι σε θέση να επιβάλει όρους στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι το Κίεβο πρέπει να μιλήσει κάποια στιγμή απευθείας με τη Μόσχα.

Η φράση -παραδοχή ήττας- του Μπουντάνοφ, έρχεται την ώρα που ο Ζελένσκι με τον Τραμπ δήλωναν από την Φλόριντα πως έχουν συμφωνήσει στο 90-95% του ειρηνευτικού σχεδίου, με το εδαφικό ζήτημα να παραμένει εμπόδιο για οριστική συμφωνία.

Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παραχώρηση των εδαφών στη Ρωσία μεταξύ των οποίων και ολόκληρου του Ντονμπάς (Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ). μια πρόταση που απορρίπτεται από το Κίεβο.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία ελέγχει πλέον σχεδόν το 20% της ουκρανικής επικράτειας πάνω από το 85% του Ντονμπάς.

Ο Μπουντάνοφ, μιλώντας στο κρατικό δίκτυο Suspilne, δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις είναι αναπόφευκτες.

«Μια διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι σίγουρα αναγκαία και έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να αποφευχθεί. Όλες οι διαπραγματεύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα ζητήματα απέτυχαν όταν δεν τηρήθηκε η σιωπή», σχολίασε σε μια δήλωση που η Μόσχα ήταν αυτή που έχει επαναλάβει στο πρόσφατο παρελθόν.

«Καμία πιο αδύναμη πλευρά δεν υπαγόρευσε ποτέ τους όρους σε κανέναν – και δεν θα το κάνει τώρα», παραδέχτηκε, σημειώνοντας πως είναι φυσιολογικό η Μόσχα να προτάσσει τα δικά της συμφέροντα, «όπως θα έκανε κάθε χώρα».

