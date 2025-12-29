Ποια είναι τα 5 σημάδια που προειδοποιούν ότι το δέρμα σας… γερνάει πιο γρήγορα

Για τους περισσότερους από εμάς, η γήρανση του δέρματος είναι μια σταδιακή διαδικασία που καθορίζεται από πολλαπλούς παράγοντες, τόσο γενετικούς όσο και περιβαλλοντικούς.

Αν και η γενετική παίζει σημαντικό ρόλο στο πότε βλέπουμε αυτές τις αλλαγές γήρανσης, ο τρόπος ζωής μας μπορεί επίσης να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Η έκθεση στον ήλιο, το σολάριουμ, το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν όλα να συμβάλουν στην πρόωρη γήρανση του δέρματος συμφωνα με την Jennifer Gordon, MD δερματολόγο στο Westlake Dermatology στο Ώστιν του Τέξας.

«Αν αρχίζετε να παρατηρείτε ανεπαίσθητες αλλαγές στο δέρμα, μάθετε τι να προσέχετε πότε, γιατί συμβαίνουν και τι μπορεί να γίνει για να επιβραδύνετε τον χρόνο», αναφέρει και εξηγεί παρακάτω τι θα πρέπει να προσέχουμε.

Κηλίδες από τον ήλιο

Μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται ήδη από την ηλικία των είκοσι ετών. Η έκθεση στον ήλιο προκαλεί αυτές τις κηλίδες επειδή κάνει τα κύτταρα του δέρματος να παράγουν υπερβολική χρωστική ουσία (μελανίνη), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πιο σκούρες περιοχές του δέρματος ή υπερμελάγχρωση.

Τι μπορείτε να κάνετε: Όσον αφορά τη θεραπεία, αναζητήστε τοπικά προϊόντα με αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνη C, E, φερουλικό οξύ και νιασιναμίδη, τα οποία βοηθούν στην προστασία του δέρματος από βλάβες και προάγουν έναν πιο ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Ένα SPF τουλάχιστον 30 θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθημερινά το πρωί, ανεξάρτητα από την ποσότητα του ήλιου που αναμένετε να εκτεθείτε.

Λεπτές γραμμές και ρυτίδες

Η ηλιακή ακτινοβολία, οι κινήσεις του προσώπου, το κάπνισμα, ακόμη και η περιβαλλοντική ρύπανση μπορούν να επιταχύνουν τον σχηματισμό γραμμών και ρυτίδων.

Τι μπορείτε να κάνετε: Για την αντιμετώπιση των ρυτίδων, θα χρειαστείτε κάτι περισσότερο από μια τοπική λύση. Οι επιλογές περιλαμβάνουν ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, όπως ενέσεις νευροδιαμορφωτή (όπως Botox ή Dysport), ή διαδικασίες στο ιατρείο, όπως λέιζερ και συσκευές ραδιοσυχνοτήτων.

Ξηρότητα

Αν δεν είχατε ποτέ ξηρό δέρμα, μπορεί να εκπλαγείτε όταν αρχίσει να νιώθετε αφυδατωμένο και ξεφλουδισμένο. Οι ενυδατικές κρέμες που παλιά ήταν αποτελεσματικές απλώς δεν είναι αρκετές ή ίσως δεν χρειαζόσασταν ποτέ πριν και τώρα είναι απαραίτητη στην καθημερινή σας ρουτίνα. Ένας σημαντικός παράγοντας που παίζει ρόλο σε αυτό είναι η μεταβατική περίοδος της εμμηνόπαυσης, η οποία μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας των σαράντα.

Τι μπορείτε να κάνετε: Οι επιλογές για την ενυδάτωση του δέρματος περιλαμβάνουν το πλύσιμο με ένα ήπιο καθαριστικό που δεν θα αφαιρεί το δέρμα και την εφαρμογή τοπικών προϊόντων που περιέχουν υαλουρονικό οξύ ή γλυκερίνη.

Κρεπέ δέρμα

Η ελαστικότητα του δέρματος στο πρόσωπο και το σώμα σας εξαρτάται από τις δομικές πρωτεΐνες ελαστίνη και κολλαγόνο. Η απώλειά τους είναι ένοχη για την απώλεια ελαστικότητας. Η χαλάρωση εμφανίζεται επίσης λόγω της απώλειας λίπους και οστού με την πάροδο του χρόνου.

Μετά την κορύφωση του κολλαγόνου, η περιεκτικότητα του δέρματος σε κολλαγόνο μειώνεται κατά περίπου 25% τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες.

Τι μπορείτε να κάνετε: Η ενυδάτωση, η χρήση κρεμών ρετινοειδών, οι μη επεμβατικές και ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες σύσφιξης του δέρματος (υπέρηχος, ραδιοσυχνότητα, λέιζερ) και οι υποστηρικτικές συνήθειες τρόπου ζωής, όπως η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, η υγιεινή διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος και ο περιορισμός του αλκοόλ, μπορούν να βοηθήσουν.

Μώλωπες

Μια συνηθισμένη αλλαγή στο δέρμα με την ηλικία που δεν λαμβάνει τόσο μεγάλη προσοχή όσο οι άλλες είναι οι εύκολοι μώλωπες.

«Κανείς δεν ξέρει πραγματικά γιατί το δέρμα μας αρχίζει να μώλωπες εύκολα», λέει η Gordon. «Πιθανότατα οφείλεται εν μέρει στην ηλιακή ακτινοβολία, εν μέρει στην λέπτυνση του δέρματος και εν μέρει στην απώλεια της δύναμης των αιμοφόρων αγγείων», εξηγεί.

Έρευνες δείχνουν ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει περίπου το ένα τρίτο των ενηλίκων ηλικίας 60 έως 80 ετών.

Τι μπορείτε να κάνετε: Τα προϊόντα που περιέχουν τοπικό άλφα- υδροξυ οξύ (AHA) ή δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) μπορούν να βοηθήσουν στην υγεία του δέρματος.

Επίσης, είναι σημαντικό τι τρώτε, καθώς η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης προάγει την ευθραυστότητα του δέρματος και την κακή επούλωση του δέρματος. Τα άτομα άνω των 70 ετών θα πρέπει να επιδιώκουν να καταναλώνουν τουλάχιστον 1 γραμμάριο πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

