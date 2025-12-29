Πού… δεν τα βρήκαν Ζελένσκι και Τραμπ – Ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας για 50 χρόνια ο Ουκρανός, πήρε 15

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έλεγε ότι ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι συμφώνησε στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ακόμη και αυτά στα οποία τα βρήκαν, υπάρχουν σημεία ασαφή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας για 50 χρόνια, ωστόσο ο Τραμπ του απάντησε ότι «15 χρόνια είναι αρκετά».

Στις δηλώσεις τους ο Αμερικανός πρόεδρος το παρουσίασε ως συμφωνία, αλλά ο Ζελένσκι είπε πως δεν αρκούν τα 15 χρόνια. Αυτά τα 15 χρόνια ο Τραμπ τα παρουσίασε ως «συμφωνία» των δύο πλευρών.

«Είπα στον Τραμπ ότι θα θέλαμε πολύ να εξετάσουμε το ενδεχόμενο (εγγυήσεων ασφαλείας) για 30, 40, 50 έτη. Και αυτό θα ήταν μια ιστορική απόφαση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος είπε ότι θα το σκεφτεί» σημείωσε ο Ζελένσκι, σε συνομιλία με δημοσιογράφους και συμπλήρωσε: «Ο πόλεμος θα τελειώσει και ο στρατιωτικός νόμος στη χώρα θα αρθεί, όταν λάβουμε επαρκείς εγγυήσεις».

Ο Τραμπ στο σκέλος των εδαφικών υποχωρήσεων, είπε πως η Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμο θέλει το Ντονμπάς, κάτι στο οποίο το Κίεβο δεν κάνει πίσω και αρνείται να συμφωνήσει.

Εκεί είναι και το… 5% που δεν έχει κλείσει η συμφωνία, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ. Φυσικά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη και η Μόσχα γι αυτή τη συμφωνία, για την οποία έχει ενημερωθεί ο Πούτιν, ο οποίος ήταν και προχθές ξεκάθαρος: Θέλει όλο το Ντονμπάς για να μπει τέλος στον πόλεμο.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα – Αν συμφωνήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη, να μιλήσουμε με τη Μόσχα

Άγριο έγκλημα στην Πενσιλβάνια: 18χρονος πυροβόλησε τους γονείς του, νεκρή η μητέρα του (photos)

Μακελειό σε πλαζ στον Ισημερινό – Έξι νεκροί από επίθεση ενόπλων (photos/video)