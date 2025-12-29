search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 18:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 13:22

Πού… δεν τα βρήκαν Ζελένσκι και Τραμπ – Ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας για 50 χρόνια ο Ουκρανός, πήρε 15

29.12.2025 13:22
zelensky-trump-xeirapsia

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έλεγε ότι ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι συμφώνησε στο 95% του ειρηνευτικού σχεδίου για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ακόμη και αυτά στα οποία τα βρήκαν, υπάρχουν σημεία ασαφή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας για 50 χρόνια, ωστόσο ο Τραμπ του απάντησε ότι «15 χρόνια είναι αρκετά».

Στις δηλώσεις τους ο Αμερικανός πρόεδρος το παρουσίασε ως συμφωνία, αλλά ο Ζελένσκι είπε πως δεν αρκούν τα 15 χρόνια. Αυτά τα 15 χρόνια ο Τραμπ τα παρουσίασε ως «συμφωνία» των δύο πλευρών.

«Είπα στον Τραμπ ότι θα θέλαμε πολύ να εξετάσουμε το ενδεχόμενο (εγγυήσεων ασφαλείας) για 30, 40, 50 έτη. Και αυτό θα ήταν μια ιστορική απόφαση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος είπε ότι θα το σκεφτεί» σημείωσε ο Ζελένσκι, σε συνομιλία με δημοσιογράφους και συμπλήρωσε: «Ο πόλεμος θα τελειώσει και ο στρατιωτικός νόμος στη χώρα θα αρθεί, όταν λάβουμε επαρκείς εγγυήσεις».

Ο Τραμπ στο σκέλος των εδαφικών υποχωρήσεων, είπε πως η Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμο θέλει το Ντονμπάς, κάτι στο οποίο το Κίεβο δεν κάνει πίσω και αρνείται να συμφωνήσει.

Εκεί είναι και το… 5% που δεν έχει κλείσει η συμφωνία, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ. Φυσικά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη και η Μόσχα γι αυτή τη συμφωνία, για την οποία έχει ενημερωθεί ο Πούτιν, ο οποίος ήταν και προχθές ξεκάθαρος: Θέλει όλο το Ντονμπάς για να μπει τέλος στον πόλεμο.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα – Αν συμφωνήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη, να μιλήσουμε με τη Μόσχα

Άγριο έγκλημα στην Πενσιλβάνια: 18χρονος πυροβόλησε τους γονείς του, νεκρή η μητέρα του (photos)

Μακελειό σε πλαζ στον Ισημερινό – Έξι νεκροί από επίθεση ενόπλων (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
goudelock
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη παίκτης του «Κολοσσού Ρόδου» για υπόθεση ναρκωτικών

netanyahu_trump_0910_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο εν μέσω ανησυχιών για την πρόοδο στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

[image] – 5942146 (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Apex»: Charlize Theron, Taron Egerton και Eric Bana πρωταγωνιστούν στο επερχόμενο θρίλερ επιβίωσης του Netflix (photos/video)

pirinea ispania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί σκιέρ και μία τραυματίας από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξάφριζε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 18:54
goudelock
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη παίκτης του «Κολοσσού Ρόδου» για υπόθεση ναρκωτικών

netanyahu_trump_0910_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο εν μέσω ανησυχιών για την πρόοδο στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

[image] – 5942146 (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Apex»: Charlize Theron, Taron Egerton και Eric Bana πρωταγωνιστούν στο επερχόμενο θρίλερ επιβίωσης του Netflix (photos/video)

1 / 3