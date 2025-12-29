search
29.12.2025 21:34

Σάμος: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε σε ακτή του νησιού 

29.12.2025 21:34
LIMENIKO NEW

Μία σορός γυναίκας εντοπίστηκε στην ακτή της περιοχής «Κουρουντερέ» στη Σάμο, μετά τον εντοπισμό 40 αλλοδαπών στην ξηρά. Σύμφωνα με την προανάκριση του τοπικού λιμεναρχείου, δεν προκύπτει ύπαρξη άλλων αγνοουμένων από την προσγειάλωση πνευστής λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ενημερώθηκε η λιμενική Αρχή για την προσάραξη της λέμβου στην περιοχή.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στη θάλασσα και την ξηρά, με τη συμμετοχή πλοίου ανοιχτής θαλάσσης και περιπολικών σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικού σκάφους με στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Σάμου, καθώς και δυνάμεων της λιμενικής αρχής και της αστυνομικής διεύθυνσης Σάμου, με συνδρομή κλιμακίου της FRONTEX από ξηράς.

Κατά τις χερσαίες έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 40 αλλοδαποί (11 άνδρες, 10 γυναίκες και 19 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου. Παράλληλα, κοντά στην ημιβυθισμένη πνευστή λέμβο, στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης εντόπισαν τη σορό γυναίκας, η οποία διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Συνελήφθη 25χρονος διακινητής μεταναστών

Για την υπόθεση συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες ως ο διακινητής

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών από την οποία επήλθε θάνατος προσώπου, καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καταστράφηκε.

