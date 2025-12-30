Ραφαήλ Γαλυφιανάκης: Η συγκινητική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

Πέρασαν κιόλας σαράντα μέρες από τον θάνατο του 19χρονου στρατιώτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο, όταν εξερράγη χειροβομβίδα, κατά τη διάρκεια άσκησης.

Και ενώ ακόμα δεν έχουν δοθεί σαφείς και πειστικές απαντήσεις από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις συνθήκες του δυστυχήματος, η οικογένεια του 19χρονου ζητάει δικαιοσύνη και προετοιμάζεται για το 40ήμερο μνημόσυνο του.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής στο Τυμπάκι.

Ο πατέρας του Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης, με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα, μοιράστηκε μία συγκινητική μαντινάδα.

«Σαράντα μέρες πέρασαν που έφυγες μακριά μας, μα η θύμησή σου Ραφαήλ θα μείνει στην καρδιά μας. Κάθε στιγμή που περνάει κάθε ώρα κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σου…», έγραψε σε ανάρτησή του ο πατέρας του 19χρονου.

Δείτε την ανάρτησή του:

