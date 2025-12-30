Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

Συνελήφθη 41χρονος στην Πάτρα για απόπειρα εκβίασμού, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Οι κατηγορούμενοι με την χρήση πιστολιού απείλησαν άνδρα, του οποίου του είχαν δανείσει με τοκλυφικό τόκο 300 ευρώ, να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Από την Ασφάλεια Πατρών, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ ο 41χρονος συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

«Δώρα» των αγροτών σε «γαλάζιους» βουλευτές: Πέταξαν πορτοκάλια, σανό και κοπριά στα γραφεία τους σε Τρίκαλα και Αγρίνιο (Video)

Ρεβεγιόν στα μπλόκα και «ανάσα» στους εκδρομείς με το βλέμμα στην κλιμάκωση – Οι απειλές για κυρώσεις και οι… «πρόθυμοι» κομήτες

Χειροπέδες σε «οικιακή βοηθό» που ξάφριζε άτομα με αναπηρία – Πώς δρούσε