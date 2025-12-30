search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 23:39
ΕΛΛΑΔΑ

30.12.2025 21:59

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

30.12.2025 21:59
φωτογραφία αρχείου

Συνελήφθη 41χρονος στην Πάτρα για απόπειρα εκβίασμού, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Οι κατηγορούμενοι με την χρήση πιστολιού απείλησαν άνδρα, του οποίου του είχαν δανείσει με τοκλυφικό τόκο 300 ευρώ, να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Από την Ασφάλεια Πατρών, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ ο 41χρονος συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

«Δώρα» των αγροτών σε «γαλάζιους» βουλευτές: Πέταξαν πορτοκάλια, σανό και κοπριά στα γραφεία τους σε Τρίκαλα και Αγρίνιο (Video)

Ρεβεγιόν στα μπλόκα και «ανάσα» στους εκδρομείς με το βλέμμα στην κλιμάκωση – Οι απειλές για κυρώσεις και οι… «πρόθυμοι» κομήτες

Χειροπέδες σε «οικιακή βοηθό» που ξάφριζε άτομα με αναπηρία – Πώς δρούσε

congo goal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Έγιναν γνωστά τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των «16» (Videos)

Tom Hiddleston and Zawe Ashton
LIFESTYLE

Τομ Χίντλστον και Ζάουι Άστον καλωσορίζουν το δεύτερο μωρό τους

cr7 goal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκόραρε με την πλάτη ο Ρονάλντο και έφτασε τα 957 γκολ – Συνεχίζει το κυνήγι των 1000 (Video)

train kentucky
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

