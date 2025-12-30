Το «αγροτικό» ρίσκο του Μητσοτάκη, η αναβάθμιση Πετραλιά, οι σκέψεις του Τσίπρα, ο μεθοδικός Σαμαράς, ο σκοπός του ανασχηματισμού και η… ύπνωση στην υποκριτική

Καλημέρα σας

Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι γραμμές (πολιτικές και επικοινωνιακές) εκεί στο Μαξίμου, αλλά η χθεσινή σφοδρή επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα και ζητούν απτές λύσεις για να πάνε σε διάλογο, μου μοιάζει για μεγάλο ρίσκο.

Δεν λέω εάν έχει δίκιο η κυβέρνηση που πιέζει εδώ και καιρό για εκτόνωση ή οι αγρότες οι οποίοι ακροβατούν ανάμεσα σε δίκαια αιτήματα και αμφιλεγόμενης κοινωνικής αποδοχής μορφές κινητοποίησης (μπλόκα).

Λέω για το ρεαλιστικό της γραμμής αυτής που υιοθετεί ο πρωθυπουργός.

Μέχρι τώρα καμία μετωπική σύγκρουση δεν απέδωσε. Ούτε δείχνουν οι αγρότες να πτοούνται από την κατάσταση στις εθνικές οδούς τις μέρες των μεγάλων μετακινήσεων – μην σας πω μάλιστα πως «μοιράστηκε» η ευθύνη για την ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών.

Εάν εκτιμά ότι επήλθε καθοριστικό ρήγμα στο αγροτικό μέτωπο, έχει λογική να θέλει να το εμβαθύνει και να περιορίσει τους «σκληρούς», που λέμε.

Αλλά εάν η μεγάλη πλειοψηφία είναι αποφασισμένη να το τραβήξει, τότε κακώς τον πληροφόρησαν.

– Σε κάθε περίπτωση η έκβαση του «αγροτικού» μπορεί να καθορίσει και αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τον ανασχηματισμό.

Ποιος εκπροσωπεί πλέον την Ελλάδα στο Eurogroup;

Στο Eurogroup αλλάζουν οι καρέκλες για την ελληνική πλευρά και όχι τυχαία. Με τον Κυριάκος Πιερρακάκης να έχει αναλάβει πλέον την προεδρία, ο διπλός ρόλος δεν χωράει και έτσι την εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών αναλαμβάνει ο Θάνος Πετραλιάς.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα είναι εφεξής το ελληνικό πρόσωπο στο τραπέζι του Eurogroup, σε μια θέση με ουσιαστικό βάρος και καθόλου τυπικό χαρακτήρα, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα δημοσιονομικά και οι κανόνες της Ευρωζώνης επιστρέφουν δυναμικά στην ατζέντα.

Και εδώ αρχίζουν τα πιο ενδιαφέροντα. Στο κυβερνητικό παρασκήνιο συζητείται σοβαρά το ενδεχόμενο ο Θάνος Πετραλιάς να αναβαθμιστεί σε αναπληρωτή υπουργό, ώστε να κάθεται θεσμικά ισότιμα με τους υπόλοιπους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Γιατί άλλο υφυπουργός και άλλο υπουργός, ιδίως όταν εκπροσωπείς μια χώρα που έχει τον πρόεδρο του Eurogroup. Στις Βρυξέλλες, άλλωστε, οι τίτλοι δεν είναι διακοσμητικοί — είναι μήνυμα.

Ανασχηματισμός για τα χαμένα κάστρα

Η περίπτωση του οικονομικού επιτελείου πάντως δεν θα αποτελέσει ούτε καν αφορμή για τον ανασχηματισμό, που ψήνεται.

Βασικό κριτήριο, πέρα από τη διόρθωση κάποιων δυσλειτουργιών ή την εκτόνωση μίας πολιτικής πίεσης που δέχεται η κυβέρνηση, θα είναι η αναδιάταξη δυνάμεων στην περιφέρεια.

Λόγω και των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά όχι μόνο εξαιτίας αυτών, η ΝΔ καταγράφει απώλειες σε περιοχές που τις είχε για… κάστρα – και τώρα θυμίζουν κάτι ερείπια.

Η ανάταξη της φθοράς σε αυτές τις περιοχές είναι ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς η επαρχία έχει τις δικές της νόρμες για τις εκλογικές συμπεριφορές. Και δεν… χαμπαριάζει εύκολα από τα περί «σταθερότητας» και… «διεθνούς θέσης της χώρας» και άλλα τέτοια.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι εξωκοινοβουλευτικοί του κυβερνητικού σχήματος θα βρεθούν σε δύσκολη θέση και δύσκολα θα διασωθούν. Το ζητούμενο είναι, όπως λένε και στα χωριά, ποια γάτα φέρνει ψήφους. Δεν το λένε έτσι ακριβώς, αλλά το νόημα αυτό είναι…

Τα μπρος πίσω του Τσίπρα

Τις συμβουλές κι άλλων επικοινωνιολόγων και αναλυτών τάσεων κοινής γνώμης – πέραν του Νίκου «ας χάσει όσες φορές χρειαστεί» Μαραντζίδη – ζητάει μαθαίνω ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπετε, ο πρόεδρος Αλέξης δεν το παίρνει το θέμα της ήττας τόσο ελαφρά όσο ο ύστερος αριστερός Μαραντζίδης.

Κι αν ο εναρκτήριος πήχης έχει τεθεί σε υψηλό διψήψιο ποσοστό και δεύτερη θέση, αυτό αρχίζει να κλονίζεται με την διαφαινόμενη έλευση στην σκηνή της Μαρίας Καρυστιανού.

«Δεν λες καινούργια πράγματα, δεν είναι καινοτόμος ο λόγος σου», ήταν ένα από τα πράγματα που άκουσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πάντως αυτή η περίσκεψη στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, όπως και η επιθετική γραμμή που ακολουθεί έναντι των πρώην συντρόφων του, έχει προβληματίσει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι έτοιμοι να πάνε μαζί του. Αρχίζουν να εκτιμούν ως ενδεχόμενο σενάριο ακόμα και το να μην κάνει κόμμα τώρα – για διάφορους λόγους – αλλά να περιμένει μετά τις εκλογές.

– Όπερ σημαίνει πως ο πρόεδρος Αλέξης πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Όσο το καθυστερεί φουντώνει η αμφιβολία. Κι όσο φουντώνει μία αμφιβολία τόσο λειτουργεί ως… αυτοεκπληρούμενη προφητεία!

Μεθοδικός ο Σαμαράς

Στο μεταξύ, ο Αντώνης Σαμαράς το ψάχνει. Και το ψάχνει μεθοδικά, προσεκτικά και αποφασιστικά. Κι ας έχει υποχωρήσει προς το παρόν η συζήτηση για ενδεχόμενο ίδρυσης νέους κόμματος. Δεν έχει εγκαταλείψει τη σκέψη ο πρώην πρωθυπουργός.

Δεν μοιράζω πιθανότητες, ούτε προβλέπω κάτι. Δεν γίνεται άλλωστε όταν και ο ίδιος ο πρόεδρος Αντώνης δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις.

Αλλά το σημειώνω για να μην χαλαρώνουμε…

Ηθοποιός με ύπνωση

Την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας» ομολογώ δεν την είδα (ακόμα).

Έχω ξεκοκκαλίσει όμως δεκάδες κριτικές από ειδικούς και διάβασα εκατοντάδες αναρτήσεις, σύντομες και εκτενείς, στα σόσιαλ μίντια από ανθρώπους που την είδαν. Και μία κάποια ιδέα την αποκτώ σιγά σιγά, έτσι για προετοιμασία.

Μία παρατήρηση: Ο Σμαραγδής κατάφερε να συζητηθεί η ταινία αυτή όσο καμία άλλη δική του στο παρελθόν. Το λες επιτυχία.

Και μία «εξομολόγηση»: Η δήλωσή του ότι χρησιμοποίησε τη μέθοδο της… ύπνωσης (!!!) για να μεταβιβάσει στον πρωταγωνιστή του, στοιχεία του Ιωάννη Καποδίστρια του πραγματικού, ώστε εκείνος (ο πρωταγωνιστής, όχι ο πραγματικός) να ετοιμαστεί καλύτερα για το ρόλο του, κάπως με… έβαλε σε σκέψεις. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάποιος ηθοποιός με τον… υπνωτισμό; Περίμενα πολλά, αλλά αυτό όχι!

Καλή θέαση (μας) εύχομαι…

