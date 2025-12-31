search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

31.12.2025 20:46

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για το 2026

31.12.2025 20:46
tsipas ithaki paroysiasi

«Ευτυχισμένο το νέο έτος» ευχήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η κάρτα που επέλεξε παραπέμπει στο βιβλίο του «Ιθάκη», με το οποίο έβαλε μπροστά την πολιτική του επιστροφή.

french-alps
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις – Σύλληψη του εκπαιδευτή του που βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους – 58χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

