Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για το 2026

«Ευτυχισμένο το νέο έτος» ευχήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η κάρτα που επέλεξε παραπέμπει στο βιβλίο του «Ιθάκη», με το οποίο έβαλε μπροστά την πολιτική του επιστροφή.
