Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για το 2026

«Ευτυχισμένο το νέο έτος» ευχήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η κάρτα που επέλεξε παραπέμπει στο βιβλίο του «Ιθάκη», με το οποίο έβαλε μπροστά την πολιτική του επιστροφή.

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα Μητσοτάκη για το 2026: Η συνεννόηση κορυφαίο ζητούμενο για τη νέα χρονιά – Χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας

Ανδρουλάκης: Το 2026 ας αποτελέσει εφαλτήριο για μια πιο προοδευτική Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών του λαού

Μήνυμα Καρυστιανού για το 2026: «Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά το λαμπρό μέλλον»