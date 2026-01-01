Πρωτοχρονιά «στα λευκά» για τη Λήμνο – Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις υποδέχτηκε τη νέα χρονιά η Λήμνος, με το νησί να «ντύνεται στα λευκά».
Σε βίντεο που έφερε στο «φως» το limnoslive.gr, καταγράφονται εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα, την ώρα που έδυε ο ήλιος, την πρώτη ημέρα του χρόνου.
Όπως φαίνεται, το χιόνι έχει καλύψει λόφους, στέγες και δρόμους, συνθέτοντας ένα σπάνιο για την περιοχή χειμωνιάτικο σκηνικό.
