Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Βαρυμπόμπης

Τροχαίο με 2 τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτη, στην Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν.

Κατά τη σύγκρουση το ένα όχημα έκανε βίαιη αναστροφή 180 μοιρών και χτύπησε στις μπάρες. Στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις καθώς η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή.

