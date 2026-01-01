search
Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Βαρυμπόμπης

ekab new

Τροχαίο με 2 τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτη, στην Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν.

Κατά τη σύγκρουση το ένα όχημα έκανε βίαιη αναστροφή 180 μοιρών και χτύπησε στις μπάρες. Στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις καθώς η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή.

kim-8565
ΚΟΣΜΟΣ

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του Κιμ Γιονγκ Ουν και η «αήττητη συμμαχία» της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία

limnos
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά «στα λευκά» για τη Λήμνο – Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα (Video)

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

drone-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Στα χέρια των ΗΠΑ τα δεδομένα πτήσης ουκρανικού drone που κατευθυνόταν στο σπίτι του Πούτιν

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» κατά ένα έτος την αύξηση των δασμών σε εισαγόμενα έπιπλα

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

