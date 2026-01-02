Ανηφορικό το 2026 – Τα 6 μέτωπα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση

Με πολλά προβλήματα αλλά και αρκετές προοπτικές κλείνει για την κυβέρνηση το – εξαιρετικά δύσκολο – 2025, μια χρονιά που άρχισε με συλλαλητήρια για τα Τέμπη και κλείνει με αγροτικά μπλόκα στους δρόμους.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που τελειώνει, η κυβέρνηση πέρασε κυριολεκτικά διά πυρός και σιδήρου και το πλήρωσε ακριβά, καθώς δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε… limit down που λέγανε παλιότερα οι αναλυτές του Χρηματιστηρίου, με μοναδική παρηγοριά ότι η αντιπολίτευση επίσης αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι, παραμένει πολυδιασπασμένη και δεν προβάλλει κάποια πειστική απειλή για το κυβερνών κόμμα.

Ωστόσο, με το 2026 να θεωρείται ως μια αμιγώς προεκλογική χρονιά, σε Μαξίμου και Πειραιώς αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για άλλα πισωγυρίσματα, ούτε για πειραματισμούς, ούτε για χαλάρωση: το νέο έτος προβλέπεται να έχει πολύ τρέξιμο, αν η Νέα Δημοκρατία θέλει όντως να καταφέρει να κάνει τη μεγάλη επανεκκίνηση που θα την οδηγήσει στην τρίτη διαδοχική κυβερνητική θητεία, στόχο που έχει θέσει δημοσίως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο αυτό – και έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της την πιθανότητα ενός απρόοπτου, άλλωστε τα τελευταία χρόνια τα απρόοπτα έχουν γίνει ο κανόνας – η κυβέρνηση έχει θέσει μια σειρά στόχων που θα πρέπει να πετύχει, προκειμένου και να ενισχύσει τη θέση της σε σχέση με την αντιπολίτευση, αλλά και να πείσει τους πολίτες που έχουν αποστασιοποιηθεί ότι αξίζει άλλη μια ευκαιρία. Μάλιστα, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, αυτή τη φορά οι στόχοι είναι πολύ πιο ξεκάθαροι και σαφείς, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι η επίτευξή τους γίνεται πιο εύκολη.

Αντιθέτως, μάλιστα, το 2026 αναμένεται να είναι απότομος ανήφορος για την κυβέρνηση, καθώς πλέον δεν υπάρχει καν η δικαιολογία των… προηγούμενων: έπειτα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας – και μάλιστα με καθαρές αυτοδυναμίες – δικαιολογίες σχετικά με το παρελθόν και το τι παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2019 δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπάρχουν και δικαιολογίες για γνωστά προβλήματα που παραμένουν άλυτα και ταλαιπωρούν τους πολίτες (από το αυξημένο κόστος ζωής μέχρι την κατάσταση στο ΕΣΥ).

Ως εκ τούτου, και με σχετική χρονολογική σειρά, η στοχοθεσία της κυβέρνησης για το νέο έτος έχει περίπου ως εξής:

Αγροτικά

Βασικό και πρωτεύοντα στόχο για το 2026 αποτελεί το τέλος των αγροτικών κινητοποιήσεων, που έχουν κλείσει αισίως έναν μήνα και συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά σε άλλες σελίδες του «Ποντικιού», εδώ αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τα μπλόκα θα πρέπει να διαλυθούν το συντομότερο δυνατό και οι αγρότες να γυρίσουν στα σπίτια και τις εργασίες τους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει οριοθετήσει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να διεξαχθεί ο διάλογος με τους αγρότες, αλλά και το όριο της… ανοχής που είναι διατεθειμένη να επιδείξει για τις κινητοποιήσεις, όριο που μοιάζει να μειώνεται συν τω χρόνω. Βασική ελπίδα είναι ότι μετά των Φώτων θα αρχίσει σταδιακά να «σπάει» το μέτωπο των αγροτών και, ταυτόχρονα να μειώνεται και η υποστήριξη των πολιτών προς τις κινητοποιήσεις.

Πακέτο ΔΕΘ

Ο δεύτερος μεγάλος στόχος της κυβέρνησης επικεντρώνεται στην εφαρμογή του κύριου τμήματος του πακέτου των φορολογικών μέτρων που ο πρωθυπουργός παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ και που τα αποτελέσματά τους αναμένεται να γίνουν «ορατά» – ειδικά για τους μισθωτούς, από την πρώτη μισθοδοσία του νέου έτους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, και παρά το επικοινωνιακό «blitz» της κυβέρνησης, δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τους πολίτες ότι θα έχουν ουσιαστική επίδραση στο εισόδημά τους το οποίο καθημερινά ροκανίζεται από την ακρίβεια.

Ο συγκεκριμένος στόχος ίσως είναι και ο πιο σημαντικός, καθώς Μαξίμου και Πειραιώς εκτιμούν ότι αν οι πολίτες δουν πραγματικές αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημά τους και έναν κάποιον έλεγχο στις διαρκείς ανατιμήσεις (οι οποίες πλέον έχουν «πλήξει» και τις ανελαστικές δαπάνες των νοικοκυριών), τότε δεν αποκλείεται η Νέα Δημοκρατία να αποκτήσει… αέρα στα δημοσκοπικά πανιά της και να πείσει ότι όντως επιτυγχάνει την πολυπόθητη επανεκκίνηση με στόχο τις εθνικές εκλογές.

Στεγαστικό

Δίπλα στο ζήτημα του διαθέσιμου εισοδήματος, η κυβέρνηση επενδύει πολλά και στο νέο πακέτο μέτρων για το στεγαστικό, το οποίο επίσης αποτελεί ισχυρό παράγοντα δυσφορίας για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που δυσκολεύονται να βρουν στέγη που να μπορούν να την πληρώνουν και, ταυτόχρονα, να πληροί και κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Ήδη, το μέτρο της επιδότησης ενός ενοικίου τέθηκε σε εφαρμογή, ενώ τα υπόλοιπα έξι μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού έρχονται τάχιστα.

Το στεγαστικό θεωρείται ως σημαντικός παράγοντας φθοράς για την κυβέρνηση και αναγνωρίζεται ως ένα πρόβλημα που αν δεν λυθεί με τρόπο ομαλό, τότε – σύμφωνα με κάποιες κομματικές πηγές – υπάρχει ο κίνδυνος μαζί με την ακρίβεια να αποτελέσει «θηλιά» στον λαιμό της Νέας Δημοκρατίας και καθοριστικό παράγοντα του αποτελέσματος που θα βγάλουν οι κάλπες, όποτε κι αν στηθούν.

Ταμείο Ανάκαμψης

Το καλοκαίρι του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας φθάνει στο τέλος του και η σαφής εντολή που ο πρωθυπουργός έχει δώσει στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε να μην χαθεί ούτε… σεντ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία, άλλωστε, παίζουν μείζονα ρόλο ώστε η χώρα να προβάλλει κάθε χρόνο ρυθμό ανάπτυξης πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «στη νέα, δεύτερη μέσα μόλις σε 4 μήνες, ιδιαίτερα εκτεταμένη πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναγκάζεται να αποδεχθεί, επισήμως πια, ότι “δεν είναι πλέον εφικτά” στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεκάδες κρίσιμα μέτρα και η ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί», με την κυβέρνηση να απαντά ότι οι αναθεωρήσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας. Ωστόσο, ο στόχος για μηδενικές απώλειες κονδυλίων παραμένει… γραμμένος σε πέτρα.

Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας

Την άνοιξη – πιθανόν τον Απρίλιο – θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και θα σηματοδοτήσει και επισήμως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, καθώς στη διάρκειά του αναμένεται να τεθούν με ακρίβεια οι εκλογικοί στόχοι, αλλά και να γίνει κατανομή της δουλειάς με προοπτική οι κάλπες να στηθούν έναν χρόνο μετά, την άνοιξη του 2027. Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Κ. Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ηγηθεί της εκλογικής προσπάθειας, στέλνοντας «μηνύματα» σε διάφορα στελέχη που συζητούν για την «επόμενη μέρα».

Σε κομματικό επίπεδο υπάρχει ικανοποίηση από τη διοργάνωση των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη των νεών οργάνων του κόμματος σε νομαρχιακό (ΔΕΕΠ) και δημοτικό (ΔΗΜΤΟ) επίπεδο, καθώς η συμμετοχή ξεπέρασε τις 122.000 μέλη και όλα κύλισαν ομαλά, ενώ από τα αποτελέσματα δεν προέκυψαν «ανατροπές» και αναταράξεις. Ικανοποίηση επικράτησε και για το γεγονός ότι κορυφαία στελέχη «έτρεξαν» για τις εκλογές, δείχνοντας αυξημένο ενδιαφέρον.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Με τις αγροτικές κινητοποιήσεις να συνεχίζουν με αμείωτη ένταση και να υπογραμμίζουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εκτός των τειχών, η κυβέρνηση θέτει ως βασικό στόχο μέσα στο 2026 να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας της χώρας, το οποίο θα περιλαμβάνει 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης (ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα), έμφαση στις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα, παράδοση σημαντικών έργων κ.λπ.

Οι αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ έδειξαν ανάγλυφα ότι η περιφέρεια αισθάνεται «ριγμένη» έναντι των μεγάλων αστικών κέντρων και χτύπησαν «καμπανάκι» στην κυβέρνηση, η οποία αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων της περιφέρειας – ορισμένοι εκ των οποίων, μάλιστα, στρέφονται προς κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

