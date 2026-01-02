ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις έως 70% και ποιοι απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τελικό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 70% αλλά και πλήρη απαλλαγή για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Τα κριτήρια αφορούν την τοποθεσία και την αξία των ακινήτων, το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, καθώς και την ασφάλιση των κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου και ο φόρος θα καταβληθεί σε δόσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών. Η βάση υπολογισμού παραμένει η περιουσιακή εικόνα όπως έχει δηλωθεί στο Ε9, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση για τις περισσότερες εκπτώσεις, καθώς αυτές εφαρμόζονται αυτόματα.

Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που βρίσκεται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός της Περιφέρειας Αττικής –με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων– καθώς και για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και σε περιοχές της ηπειρωτικής μεθορίου. Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και χορηγείται για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αντικειμενική αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Δεν επεκτείνεται σε δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, ούτε σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια.

Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία στους παραπάνω οικισμούς είναι ασφαλισμένη έναντι φυσικών καταστροφών, προβλέπεται πρόσθετη έκπτωση 20%, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση του φόρου να φτάνει έως και το 70%, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Παράλληλα, έκπτωση λόγω ασφάλισης κατοικίας δικαιούνται περίπου 400.000 νοικοκυριά, ανεξαρτήτως αν το ακίνητο είναι κύρια, δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία. Η μείωση ανέρχεται σε 20% για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας περιορίζεται στο 10%. Το ποσοστό της έκπτωσης προσαρμόζεται αναλογικά ανάλογα με τη διάρκεια της ασφάλισης μέσα στο έτος.

Πλήρης έκπτωση παρέχεται μόνο όταν η ασφάλιση καλύπτει 12 μήνες, ενώ δεν προβλέπεται καμία μείωση αν η διάρκεια είναι έως τρεις μήνες.

Επιπλέον, περίπου 900.000 φορολογούμενοι δικαιούνται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τη μείωση κατά 50%, απαιτείται το οικογενειακό εισόδημα να βρίσκεται κάτω από συγκεκριμένα όρια, τα οποία προσαυξάνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, ενώ η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, τίθενται ανώτατα όρια στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο φορολογούμενος είναι άγαμος, έγγαμος ή μονογονεϊκή οικογένεια.

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για φορολογουμένους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος μηδενίζεται αυτόματα μέσω του εκκαθαριστικού.

Χωρίς ΕΝΦΙΑ παραμένουν επίσης ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες από φυσικές καταστροφές, καθώς και ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία, έργα τέχνης ή διατηρητέα κτίσματα.

Συνολικά, ο ΕΝΦΙΑ του 2026 διαμορφώνεται με βάση έναν συνδυασμό γεωγραφικών, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, με τις τελικές επιβαρύνσεις να διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το προφίλ κάθε φορολογουμένου και τα χαρακτηριστικά της ακίνητης περιουσίας του.

