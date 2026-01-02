Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

Τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος.

«Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνει ατιμώρητο, επειδή δέχτηκε τις κατάρες αμέτρητων καταπιεσμένων ανθρώπων, από νέους μέχρι ηλικιωμένους», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Τα βάσανα των παιδιών στη Γάζα, που ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές εν μέσω ανέμων και βροχής, θα καταλογιστούν στον Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Περισσότερα σε λίγο…

