search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 15:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 14:20

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

02.01.2026 14:20
trump erdogan new

Τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος.

«Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνει ατιμώρητο, επειδή δέχτηκε τις κατάρες αμέτρητων καταπιεσμένων ανθρώπων, από νέους μέχρι ηλικιωμένους», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Τα βάσανα των παιδιών στη Γάζα, που ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές εν μέσω ανέμων και βροχής, θα καταλογιστούν στον Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Περισσότερα σε λίγο…

Διαβάστε επίσης:

Κραν Μοντανά: Το «σιντριβάνι» πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, η εύφλεκτη οροφή και η στενή σκάλα – Έτσι μετατράπηκε το «Le Constellation» σε παγίδα θανάτου (photo/videos)

Politico: Έξι παγκόσμια σενάρια για το 2026 – Ουκρανικό, Τραμπ και «κραχ» στην αγορά ομολόγων

Ισραήλ: Ρεκόρ αυτοκτονιών στον IDF το 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
porsche_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche ανακαλεί 174.000 οχήματα λόγω προβλήματος στην κάμερα οπισθοπορείας

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία – «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

ert (1)
MEDIA

ΕΡΤ: Έπεσε η κεραία του πομπού Μεσαίων στα Χανιά – Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορά

crans-montana_0201_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

trump erdogan new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα – «Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ δεν θα μείνει ατιμώρητο» λέει για τον Νετανιάχου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 14:58
porsche_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche ανακαλεί 174.000 οχήματα λόγω προβλήματος στην κάμερα οπισθοπορείας

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία – «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

ert (1)
MEDIA

ΕΡΤ: Έπεσε η κεραία του πομπού Μεσαίων στα Χανιά – Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορά

1 / 3