Βάνα Μπάρμπα: «Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώσω μόνη μου ένα παιδί» (Video)

Για τη μητρότητα, τις επιλογές της ζωής της, αλλά και τις δυσκολίες που δεν είχε προβλέψει, μεγαλώνοντας μόνη την κόρη της μίλησε η Βάνα Μπάρμπα.

Καλεσμένη της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Στούντιο 4», η ηθοποιός αποκάλυψε πως η απόφαση να αποκτήσει παιδί ήρθε σε μια περίοδο που η ίδια βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, αλλά ένιωθε ότι της έλειπε κάτι ουσιαστικό.

«Ήθελα να κάνω παιδί. Ήμουν 37 χρονών, στο πικ της καριέρας μου, τα είχα ζήσει όλα και μου έλειπε κάτι μεγάλο. Όταν ήρθε αυτό το δώρο από τον Θεό, μου άλλαξε όλη τη ζωή. Έκανα πίσω», είπε αρχικά.

«Δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο και επώδυνο είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου. Δεν είναι μαγκιά, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο. Υπερεκτίμησα τον εαυτό μου, πίστεψα ότι μπορώ να τα κάνω όλα. Ζορίστηκα πολύ οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα να συμβιβαστώ και να γίνω “κυρία κάποιου”. Υπήρξε ένας άνθρωπος σημείο αναφοράς για μένα, σαν αυτόν δεν υπήρξε ποτέ κανείς. Ήταν και ευλογία και κατάρα. Πάντα πίστευα ότι ίσως να έβρισκα έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν» πρόσθεσε.

