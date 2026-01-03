search
03.01.2026 21:50

Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Διαψεύδει τους αμερικάνικους ισχυρισμούς πως ορκίστηκε πρόεδρος της Βενεζουέλας – «Πρόεδρος παραμένει ο Μαδούρο», ξεκαθαρίζει

03.01.2026 21:50
antiproedros venezuelas (1)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν μιλήσει σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία. Πολύ απλό», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, τόνισε ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Εντμούντο Γκονζάλες, θα έπρεπε να αναλάβει την εξουσία, υποστηρίζοντας ότι δικαίως κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Διάψευση Ροντρίγκεζ

Η ίδια η Ροντρίγκεζ, όμως, διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας, μαζί με τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, κάλεσε σε ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός έθνους.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται εν μέσω μιας ολονύκτιας στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Μαδούρο είχε απορρίψει επανειλημμένα ευκαιρίες να εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ανησυχία για αναφορές περί «απαγωγής» του προέδρου.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Συνεχίζονται για έβδομη μέρα οι διαδηλώσεις – Νεκρός ένας Φρουρός της Επανάστασης

Politico: «Ιράκ 2.0» – Οι Δημοκρατικοί βράζουν με την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – «Χαοτικές κινήσεις, δεν εγκρίνουμε τον πόλεμο»

Τραμπ: «Θα αναλάβουμε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μέχρι μια ασφαλή, σωστή μετάβαση – Και η Κούβα είναι μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια»

