Ουρές χιλιομέτρων, ταλαιπωρία και μποτιλιάρισμα: «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς η επιστροφή στην Αθήνα

Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα. Στο ύψος της Θήβας, στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνέπεια των μπλόκων των αγροτών, εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς μεγάλος όγκος των εκδρομέων επιστρέφουν σήμερα στην πρωτεύουσα.

Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται σήμερα στο εθνικό οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς την Αθήνα, ξεκίνησε από νωρίς με τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, αλλά και στην Πελοπόννησο στο ύψος του Κιάτου και της Αρχαίας Νεμέας.

Στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, τα οχήματα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το εθνικό δίκτυο και να κινούνται για περίπου 8 χιλιόμετρα μέσω παράδρομου, μέχρι τον κόμβο του Κάστρου, όπου επανέρχονται και πάλι στην Εθνική Οδό.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα είναι συνεχής, με μειωμένες ταχύτητες και αναμενόμενες καθυστερήσεις, ωστόσο δεν παρατηρείται σχηματισμός ουράς πριν από τη διασταύρωση του Μαρτίνου προς Αθήνα.

