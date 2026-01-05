Άγριο ξύλο: είναι η μοναδική φράση που μπορεί να περιγράψει τα σχόλια των γερμανικών ΜΜΕ για την αντίδραση της ΕΕ γενικώς και ειδικά του Βερολίνου μπροστά στην πρωτοφανή επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, προκειμένου να δικαστούν στη Νέα Υόρκη με έωλες κατηγορίες.

Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι το σχόλιο της tageszeitung σε άρθρο με τίτλο «Η παραδοχή αποτυχίας της Ευρώπης»: «Ο τρόπος με τον οποίο ο Μερτς και η ΕΕ αντιδρούν στις τρομοκρατικές χώρες από τον Τραμπ είναι αξιοθρήνητος», αναφέρει η εφημερίδα του Βερολίνου και παρατηρεί πως μάλλον τελικά «το Διεθνές Δίκαιο έχει ισχύ μόνο όταν το παραβιάζουν οι “λάθος” πλευρές. Αυτό είναι το πικρό μήνυμα που προκύπτει από τις δηλώσεις των Μερτς, Μακρόν, Στάρμερ, φον ντερ Λάιεν και άλλων κορυφαίων πολιτικών στη Γερμανία και την Ευρώπη μετά την αμερικανική επίθεση κατά της Βενεζουέλας. Οι αντιδράσεις αυτές αποτελούν μια ομολογία αποτυχίας. Και ταυτοχρόνως υπονομεύουν με καταστροφικό τρόπο και τη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Γερμανία και η ΕΕ δείχνουν πώς λειτουργούν το διεθνές δίκαιο: το να επιτίθεται κανείς σε άλλες χώρες είναι εντάξει όταν είμαστε σύμμαχοι με τον ιμπεριαλιστή επιτιθέμενο».

Εξίσου «αξιοθρήνητη» είναι «και η φλυαρία του καγκελάριου Μερτς, ο οποίος υποστήριξε ότι η νομική αξιολόγηση της αμερικανικής επιχείρησης είναι “σύνθετη”. Όχι, δεν είναι. Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ είναι απολύτως σαφής. […] Και όποιος αποδέχεται αδιαμαρτύρητα την αναβίωση της στρατιωτικής πολιτικής της “πίσω αυλής” των ΗΠΑ στη Νότια Αμερική χάνει κάθε νομιμοποίηση να επικρίνει την αντίστοιχη επιθετική πολιτική της Ρωσίας απέναντι στα κράτη που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Υιοθετώντας δύο μέτρα και δύο σταθμά ο Μερτς φαίνεται να αποτελεί τη μία όψη ενός νομίσματος που από την άλλη πλευρά έχει τη Σάρα Βάγκενκνεχτ και τον Τίνο Κρουπάλα», καταλήγει η taz .

Από την πλευρά του, το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) εστιάζει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Στην προεκλογική του εκστρατεία και στο φλερτ του με το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ παρουσιαζόταν πάντα ως ειρηνοποιός, πράγμα ανέκαθεν γελοίο». Τώρα όμως με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και «για να το θέσω ξεκάθαρα, την απαγωγή του επικεφαλής της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση Τραμπ παραβιάζει τόσο το αμερικανικό όσο και το Διεθνές Δίκαιο. […] Ο – πρώην πλέον – δικτάτορας Μαδούρο δεν αξίζει οίκτο. […] Όμως εγκλήματα όπως αυτά που έχουν διαπράξει εκείνος πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. […] Ο Τραμπ μάλιστα δεν αιτιολόγησε την επιχείρησή του επί της βάσης παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του Μαδούρου. Αντιθέτως, στη Νέα Υόρκη θα απευθυνθούν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ».

Κατά το γερμανικό δίκτυο «ο Τραμπ οδήγησε τις ΗΠΑ σε έναν δρόμο επικίνδυνο για ολόκληρο τον κόσμο: από τη δημοκρατική ηγετική δύναμη έχουν απομείνει ελάχιστα πράγματα. Η Ουάσιγκτον ακολουθεί πλέον και στρατιωτικά, το δίκαιο του ισχυρότερου – ακριβώς αυτό που δικαίως καταλογίζουμε στη Ρωσία και την Κίνα». Με άλλα λόγια «ο Τραμπ ρίσκαρε χωρίς σοβαρό λόγο να αποτινάξουν και οι μη δημοκρατικές υπερδυνάμεις και τους τελευταίους τους ενδοιασμούς».

