search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 02:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 00:57

Καλεί σε ξεσηκωμό ο γιος του Μαδούρο: «Θα μας δείτε στον δρόμο, δίπλα σε αυτόν τον λαό – Δεν θα τα καταφέρουν»

05.01.2026 00:57
madouro-234

Ο βουλευτής και γιος του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο κάλεσε τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν και να βγουν στον δρόμο μετά τη σύλληψη του πατέρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπειας», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως Νικολασίτο, σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα του επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο. Μια συγκέντρωση υποστηρικτών του Μαδούρο άρχισε νωρίς το απόγευμα στο Καράκας, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουν να μας δουν αδύναμους, δεν θα μας δουν αδύναμους», πρόσθεσε ο βουλευτής, ο οποίος, όπως ο πατέρας του και η μητριά του, είναι μεταξύ των έξι κατηγορουμένων για ναρκοτρομοκρατία από την αμερικανική Δικαιοσύνη.

«Δεν θα τα καταφέρουν… Το ορκίζομαι στη ζωή μου, το ορκίζομαι στον πατέρα μου, το ορκίζομαι στη Σίλια», δήλωσε και πρόσθεσε: «Είμαι αποφασισμένος. Είμαστε αποφασισμένοι και η οικογένειά μου είναι αποφασισμένη και δυνατή».

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Βουλευτής καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου, στον Εισαγγελέα η υπόθεση

Σκληρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Εντελώς τρελό να μιλάτε για έλεγχο, σταματήστε τις απειλές»

Στον κόσμο του ο Μίτσκοσκι: Κακό προηγούμενο οι αλλαγές που επιβλήθηκαν στη χώρα μου, όχι η σύλληψη του Μαδούρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
madouro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Καλεί σε ξεσηκωμό ο γιος του Μαδούρο: «Θα μας δείτε στον δρόμο, δίπλα σε αυτόν τον λαό – Δεν θα τα καταφέρουν»

siks
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Βουλευτής καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου, στον Εισαγγελέα η υπόθεση

mette trump
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Εντελώς τρελό να μιλάτε για έλεγχο, σταματήστε τις απειλές»

varga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Πάτησε Αθήνα και υπογράφει ο Βάργκα

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Επτά οι δράστες, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις – Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Επτά οι δράστες, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

kapodistrias 44- new (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Θα μπορούσε να σταθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φόρουμ; Η τύχη του σε Όσκαρ, Κάννες, Βερολίνο

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Να αποφασίσει ο λαός για την αντικατάσταση του Μαδούρο, ζητά η ΕΕ - Η Μελόνι μίλησε με Ματσάδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 02:17
madouro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Καλεί σε ξεσηκωμό ο γιος του Μαδούρο: «Θα μας δείτε στον δρόμο, δίπλα σε αυτόν τον λαό – Δεν θα τα καταφέρουν»

siks
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Βουλευτής καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου, στον Εισαγγελέα η υπόθεση

mette trump
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή απάντηση της Δανίας στον Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Εντελώς τρελό να μιλάτε για έλεγχο, σταματήστε τις απειλές»

1 / 3