Θετική εικόνα αλλά άνισες ταχύτητες στα σούπερ μάρκετ το 2025 σε προϊόντα και περιοχές

Με θετική εικόνα σε επίπεδο συνολικής αξίας, αλλά έντονες διαφοροποιήσεις ανά προϊόν, κανάλι πωλήσεων και γεωγραφική περιοχή, ολοκληρώθηκε το ενδεκάμηνο του 2025 για την αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία της Circana δείχνουν ότι η αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά, αν και με πιο ήπιες αυξήσεις τιμών και με το βάρος της ανάπτυξης να πέφτει κυρίως στα τρόφιμα.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία πωλήσεων των FMCG αυξήθηκε κατά 6,2% στο ενδεκάμηνο, με τα τυποποιημένα προϊόντα να καταγράφουν άνοδο 5,6% και τα επί ζυγίω –που αφορούν αποκλειστικά τρόφιμα– να κινούνται ακόμη υψηλότερα, με αύξηση 8,5%.

Ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στα 12,655 δισ. ευρώ, από 11,917 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Από το σύνολο αυτό, τα 9,827 δισ. ευρώ προήλθαν από τα τυποποιημένα προϊόντα και τα 2,028 δισ. ευρώ από τα επί ζυγίω, με τα πρώτα να αντιστοιχούν στο 77,7% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το online κανάλι ωριμάζει, χωρίς να αλλάζει τις ισορροπίες

Η συνεργασία της Circana Hellas με την Convert Group επέτρεψε για πρώτη φορά την πλήρη αποτύπωση της εικόνας του online σούπερ μάρκετ. Στο ενδεκάμηνο του 2025, το e-commerce κανάλι διαμορφώθηκε στα 281 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2024.

Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 5%, ωστόσο η μέση αξία καλαθιού υποχώρησε κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο παρέμεινε αμετάβλητη. Παράλληλα, ο αριθμός τεμαχίων ανά καλάθι σημείωσε μικρή μείωση της τάξης του 1%, στοιχείο που δείχνει ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να είναι προσεκτικοί στις online αγορές τους.

Ποιες κατηγορίες ξεχωρίζουν online

Στο online κανάλι, τα φρέσκα τρόφιμα παραμένουν η μεγαλύτερη mega category, με μερίδιο 34% και αύξηση 6% σε αξία πωλήσεων. Ακολουθούν τα βασικά τυποποιημένα τρόφιμα με συμμετοχή 21% και ρυθμό ανάπτυξης 3%.

Ισχυρή άνοδο παρουσίασαν τα κατεψυγμένα τρόφιμα, με αύξηση 8%, ενώ οι τροφές και τα είδη για κατοικίδια κατέγραψαν εντυπωσιακή ανάπτυξη 11%, παρά το μικρό τους μερίδιο που παραμένει στο 1%. Αντίθετα, τα βρεφικά και παιδικά είδη υποχώρησαν κατά 7%, ενώ σταθερή εικόνα εμφάνισαν τόσο τα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς, με μερίδιο 6%, όσο και τα είδη οικιακής φροντίδας, που αντιστοιχούν στο 12% του online τζίρου.

Φυσικά καταστήματα: Τα τρόφιμα οδηγούν την ανάπτυξη

Στα φυσικά καταστήματα, η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της αξίας πωλήσεων προήλθε από τα τρόφιμα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 6,5%. Οι κατηγορίες Υγείας και Ομορφιάς και Οικιακής Φροντίδας κινήθηκαν επίσης ανοδικά, αλλά με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς, στο 2% και 1,9% αντίστοιχα.

Τα τρόφιμα εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του τζίρου των σούπερ μάρκετ, καθώς αντιστοιχούν στο 82,6% του συνόλου, δηλαδή σε 10,447 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 60,2% προέρχεται από τυποποιημένα προϊόντα και το 22,3% από επί ζυγίω.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τιμές και όγκους

Στα τυποποιημένα προϊόντα, η αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6% συνοδεύτηκε από άνοδο όγκου 3,9%, γεγονός που μεταφράζεται σε μέση αύξηση τιμών 1,6%. Στα τρόφιμα, η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 2,5%, ενώ αντίθετα μειώθηκε στα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς (-1,3%) και στα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας (-0,6%).

Οι κατηγορίες που «έτρεξαν» τον τζίρο

Τα snacks κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο σε αξία πωλήσεων, με +10,3%, ενώ ακολούθησαν τα κατεψυγμένα τρόφιμα (+8,9%) και τα γαλακτοκομικά (+8,5%). Τα μη αλκοολούχα ποτά σημείωσαν αύξηση 7,2% σε αξία.

Σε επίπεδο τιμών, τα snacks παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ανατίμηση (+7,9%), ενώ αυξήσεις καταγράφηκαν και στα μη αλκοολούχα και αλκοολούχα ποτά. Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση τιμών εντοπίστηκε στην κατηγορία cooking aids, ingredients και condiments, με πτώση 4,4%.

Ιδιωτική ετικέτα και προσφορές

Η ιδιωτική ετικέτα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της, με αύξηση πωλήσεων 7,5% και μερίδιο 27,3% στη συνολική αγορά. Τα επώνυμα προϊόντα κινήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό, στο 4,8%.

Οι πωλήσεις υπό καθεστώς προσφοράς αντιστοιχούν στο 24,3% του συνολικού τζίρου, εμφανίζοντας μικρή υποχώρηση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις προσφορών καταγράφηκαν στις κατηγορίες Υγείας και Ομορφιάς και Οικιακής Φροντίδας, ενώ στα τρόφιμα η προωθητική δραστηριότητα παρέμεινε σταθερή.

Μέγεθος καταστημάτων και γεωγραφικές επιδόσεις

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αξία πωλήσεων κατέγραψαν τα hypermarkets και τα μικρά καταστήματα έως 400 τ.μ., με άνοδο 6,8%. Τα καταστήματα μεσαίου μεγέθους 1.000–2.500 τ.μ., που έχουν και τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό τζίρο, σημείωσαν αύξηση 5,4%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, τα νησιά βρέθηκαν στην κορυφή της ανάπτυξης με +9,5%, ακολουθούμενα από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, λόγω της τουριστικής δραστηριότητας. Στην Αττική, που συγκεντρώνει το 41,6% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5%.

