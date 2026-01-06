To «σορτάρισμα» στον Μαδούρο: «Mυστηριώδης» επενδυτής κέρδισε πάνω από 400.000 δολάρια από τη σύλληψή του

Ένας άγνωστος επενδυτής κέρδισε σχεδόν 410.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στην απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, λίγο πριν την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ. Τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μέσω του Polymarket, μιας πλατφόρμας αγορών προβλέψεων βασισμένης σε κρυπτονομίσματα, και προκάλεσαν έντονες υποψίες ότι ο επενδυτής ενδέχεται να είχε πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες.

Λιγότερο από πέντε ώρες πριν εκρήξεις συγκλονίσουν το Καράκας, ο επενδυτής αύξησε σημαντικά τα στοιχήματά του ότι ο Μαδούρο θα έχανε την εξουσία του εντός του Ιανουαρίου.

Το τελευταίο και μεγαλύτερο στοίχημα καταγράφηκε στις 9:58 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, λίγο πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει τον στρατό να προχωρήσει στην επιχείρηση.

Εκείνη τη στιγμή, τα σχετικά συμβόλαια αποτιμούνταν μόλις στα 8 σεντς, κάτι που σήμαινε ότι η αγορά έδινε πιθανότητα μόλις 8% στην πτώση του Μαδούρο μέσα στον μήνα.

Ο λογαριασμός του επενδυτή είχε δημιουργηθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα. Η πρώτη τοποθέτηση έγινε στις 27 Δεκεμβρίου και αφορούσε ένα μικρό στοίχημα 96 δολαρίων σε ενδεχόμενη εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Τις επόμενες ημέρες, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας αυξάνονταν, ο επενδυτής κλιμάκωσε τις τοποθετήσεις του, επιλέγοντας επανειλημμένα συμβόλαια που θα απέδιδαν σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης ή απώλειας της εξουσίας από τον Μαδούρο.

Περισσότερο από το μισό του συνολικού ποσού, πάνω από 20.000 δολάρια, τοποθετήθηκε το βράδυ πριν από την επίθεση, στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες περί εσωτερικής πληροφόρησης. Μετά τη δημοσιοποίηση της επιχείρησης για τη σύλληψη του Μαδούρο, η αξία των συμβολαίων εκτινάχθηκε. Το επόμενο πρωί, ο επενδυτής άρχισε να ρευστοποιεί τις θέσεις του, εξασφαλίζοντας καθαρό κέρδος σχεδόν 410.000 δολαρίων από συνολικές τοποθετήσεις περίπου 34.000 δολαρίων, δηλαδή απόδοση περίπου δώδεκα φορές πάνω στο αρχικό κεφάλαιο.

Αναλυτές και παρατηρητές του Polymarket επισήμαναν ότι η συγκέντρωση τόσο μεγάλων στοιχημάτων σε έναν νέο λογαριασμό, σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχαν σαφείς δημόσιες ενδείξεις για άμεση ανατροπή του Μαδούρο, αποτελεί κλασικό μοτίβο πιθανής εσωτερικής πληροφόρησης.

Αν ο επενδυτής ήταν Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος που έκανε χρήση απόρρητων πληροφοριών, θα μπορούσε να διωχθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Αν όμως επρόκειτο για αλλοδαπό που ενήργησε εκτός ΗΠΑ, η υπόθεση θα ήταν δυσκολότερο να κινηθεί νομικά λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα κενά ρύθμισης στις αγορές προβλέψεων. Παρότι το Polymarket απαγορεύει τυπικά τη συμμετοχή Αμερικανών χρηστών, στην πράξη πολλοί παρακάμπτουν τον περιορισμό μέσω VPN.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, Αμερικανοί νομοθέτες ανακοίνωσαν πρωτοβουλίες για τη ρητή απαγόρευση συμμετοχής κυβερνητικών αξιωματούχων σε τέτοιες αγορές όταν διαθέτουν ή μπορούν να αποκτήσουν μη δημόσιες πληροφορίες.

(Με πληροφορίες από Wall Street Journal)

