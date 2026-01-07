search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

07.01.2026

Εντοπισμός 20 μεταναστών στο Φαρμακονήσι, ανάμεσά τους και τέσσερις ανήλικοι – Μεταφέρθηκαν στη Λέρο

Συνολικά 20 μετανάστες εντοπίστηκαν από το Λιμενικό το απόγευμα της Δευτέρας (6/1) στο Φαρμακονήσι.

Συγκεκριμένα, οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία μεταναστών στο νησί και αμέσως ξεκίνησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Λιμενικού, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν συνολικά είκοσι άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δέκα άνδρες, έξι γυναίκες και τέσσερις ανήλικους.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι Λακκί της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λέρου.

