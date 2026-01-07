Εντοπισμός 20 μεταναστών στο Φαρμακονήσι, ανάμεσά τους και τέσσερις ανήλικοι – Μεταφέρθηκαν στη Λέρο

Συνολικά 20 μετανάστες εντοπίστηκαν από το Λιμενικό το απόγευμα της Δευτέρας (6/1) στο Φαρμακονήσι.

Συγκεκριμένα, οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία μεταναστών στο νησί και αμέσως ξεκίνησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Λιμενικού, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν συνολικά είκοσι άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δέκα άνδρες, έξι γυναίκες και τέσσερις ανήλικους.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι Λακκί της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λέρου.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Η συγκλονιστική αποκάλυψη και το μήνυμα ελπίδας ανήμερα των Θεοφανίων (video)

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

Καιρός: Σφυροκόπημα με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν