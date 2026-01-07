search
07.01.2026

Γεωργιάδης: «Η Μαρία Καρυστιανού είναι όπως η Ωραία Ελένη του Ομήρου – Καθείς την φαντάζεται όπως θέλει»

Στη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης και ιδιαίτερα στα όσα ανέφερε η ίδια για κάποιους που της πρόσφεραν «πολύ υψηλές θέσεις» και μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να σιωπήσει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε, πως καλεί δημόσια την Μαρία Καρυστιανού να αποκαλύψει συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί αν οι καταγγελίες της ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Θέλω να την παρακαλέσω να μας πει ποιοι της προσέφεραν αυτές τις θέσεις και για ποιο λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πλήρης διαφάνεια.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, στο πλαίσιο της «κάθαρσης» και του «όλα στο φως» που – όπως είπε – ευαγγελίζεται η ίδια, θα πρέπει να μιλήσει με ονοματεπώνυμα, αναφέροντας ποιες θέσεις της προτάθηκαν και ποια χρηματικά ποσά της προσφέρθηκαν.

«Για να αποδειχθεί αν αυτός ο ισχυρισμός είναι αληθής ή αν πρόκειται για μια ανοησία που στόχο έχει τη δημιουργία εντυπώσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν και όσοι φέρονται να εμπλέκονται.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο υπουργός παρομοίασε την εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού με την Ωραία Ελένη του Ομήρου:

«Η κα Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι όπως η Ωραία Ελένη. Καθείς τη φαντάζεται όπως θέλει», υποστηρίζοντας ότι γύρω από το πρόσωπό της έχει δημιουργηθεί μια εικόνα που διαμορφώνεται περισσότερο από αντιλήψεις και λιγότερο από συγκεκριμένα δεδομένα.

Τέλος, σχολίασε ότι η υποστήριξη που λαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέρχεται από όλο το πολιτικό φάσμα, «από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά», γεγονός που, κατά τον ίδιο, δείχνει τη ρευστότητα και την ασάφεια γύρω από την υπόθεση.

