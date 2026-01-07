«Μπλακ Τζακ» από την εφορία: Με 21 ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ανοίγει η χρόνια, άγριο μήνυμα στους οφειλέτες 

Με αυξημένες στροφές και χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές ευαισθησίες φαίνεται να μπαίνει στο 2026 η ΑΑΔΕ, εγκαινιάζοντας τη νέα χρονιά με 21 ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων. Το μήνυμα προς τους οφειλέτες του Δημοσίου είναι σαφές: όποιος δεν ρυθμίζει, κινδυνεύει να χάσει περιουσία, ακόμη και σε μια συγκυρία όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και τα εισοδήματα πιεσμένα.

Το πρώτο «ηλεκτρονικό σφυρί» έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου, με το πακέτο των πλειστηριασμών να καλύπτει σχεδόν κάθε κατηγορία ακινήτων: από κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους μέχρι οικόπεδα και αγροτεμάχια. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την επιλογή της φορολογικής διοίκησης να δώσει προτεραιότητα στη σκληρή είσπραξη, σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη συνεχίζουν να διογκώνονται.

Ξεχωρίζουν, βέβαια, τα ακίνητα υψηλής αξίας, κυρίως σε περιοχές με έντονο τουριστικό κ αι επενδυτικό αποτύπωμα. Στη Μύκονο, στην περιοχή Φανάρι, δύο αγροτεμάχια περίπου 10 στρεμμάτων με μεζονέτες και βοηθητικούς χώρους βγαίνουν στο σφυρί με τιμή εκκίνησης κοντά στα 3,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 16 Ιανουαρίου. Αντίστοιχα, στο Καστρί Κηφισιάς, οικόπεδο 1.200 τ.μ. με κτίσμα 374 τ.μ. τίθεται προς εκποίηση με πρώτη προσφορά 815.000 ευρώ. Στη λίστα υπάρχουν και μικρότερης αξίας ακίνητα σε Μύκονο και Σύρο, που δείχνουν πως το μέτρο δεν αφοράμόνο «μεγάλους» οφειλέτες.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων δεν είναι το πρώτο βήμα, αλλά το τελικό στάδιο μιας κλιμακούμενης εισπρακτικής πολιτικής. Προηγούνται κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, κυρίως τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίες γίνονται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στους φορολογούμενους. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτή η «βιομηχανία κατασχέσεων» λειτουργεί αποτρεπτικά ή απλώς επιβαρύνει περαιτέρω όσους ήδη δυσκολεύονται.

Τα μεγέθη των χρεών προς την εφορία εξηγούν εν μέρει τη σκληρή γραμμή. Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν ξεπεράσει τα 112,5 δισ. ευρώ, με πάνω από 27 δισ. ευρώ να θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Σχεδόν 3,9 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα εμφανίζονται με οφειλές, ενώ πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται ένα βήμα πριν από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Περίπου 1,6 εκατ. έχουν ήδη βιώσει αναγκαστικά μέτρα.

Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες που δεν αποτυπώνονται εύκολα στους πίνακες της φορολογικής διοίκησης. Μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά που πιέστηκαν από αλλεπάλληλες κρίσεις καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν την απειλή απώλειας περιουσίας, συχνά χωρίς ουσιαστικές εναλλακτικές.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία μπορεί να προχωρήσει σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις ακινήτων, με την πρώτη κατοικία να εξαιρείται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Αν και απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση, σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί εφόσον κριθεί ότι κινδυνεύει η είσπραξη της οφειλής. Η ένταξη σε ρύθμιση ή μια δικαστική απόφαση μπορεί να αναστείλει τον πλειστηριασμό, όμως στην πράξη πολλοί οφειλέτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους όρους.

Έτσι, το ξεκίνημα του 2026 βρίσκει την ΑΑΔΕ αποφασισμένη να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα με κάθε διαθέσιμο μέσο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν η μονομερής έμφαση στην καταστολή των οφειλών μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα ή αν απλώς μεταθέτει το πρόβλημα, με υψηλό κοινωνικό κόστος.

