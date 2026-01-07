«Ροδάφ’νον» του Κώστα Διαμαντίδη -Παράσταση στην ποντιακή διάλεκτο

«Η εγάπ’ άψιμον έν

Για εμπαίντς απέσ’ και καίεσαι,

για στέκ’ς από μακριά και ριγάς».

Ένα αριστούργημα της Ποντιακής λογοτεχνίας – το Ροδάφ’νον του Κώστα Διαμαντίδη – ανεβαίνει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στην Πάνω Σκηνή του Από Μηχανής Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη με πρωταγωνιστή τον Τάκη Βαμβακίδη.

Η παράσταση παρουσιάζεται στην ποντιακή διάλεκτο, με ελληνικούς υπέρτιτλους, ενώ μέρος του κειμένου ερμηνεύεται στην νεοελληνική γλώσσα. Θα δοθούν 12 μόνο παραστάσεις, από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026.

Ο Θέμης Μουμουλίδης καταδύεται στη γλώσσα, τους ήχους και την ιστορία των προγόνων, φέρνοντας στη σκηνή ένα συγκλονιστικό ταξίδι ψυχής και μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο Κώστας Διαμαντίδης, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Πόντιους συγγραφείς, μας παραδίδει με το Ροδάφ’νον μια κατάθεση ψυχής, μια σπάνιας λογοτεχνικής δύναμης αναφορά στην ιστορία των Ποντίων: ένα ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο, από τον Πόντο στη διασπορά και από τον διωγμό και τη γενοκτονία μέχρι το σήμερα, με την μνήμη της Πατρίδας πάντα βαθιά ριζωμένη στην ψυχή.

Η περιπέτεια των Ποντίων ξεδιπλώνεται μέσα από την ιστορία της Παρθένας, μιας γυναίκας που ξεριζώνεται από ένα χωριό της Τραπεζούντας για να βρεθεί, με την ανταλλαγή πληθυσμών, σε κάποιο χωριό της Δυτικής Μακεδονίας: ο καθημερινός αγώνας, το γέλιο και το δάκρυ, οι μνήμες μιας χαμένης πατρίδας, το ακριβό της μυστικό και το μεγάλο της όνειρο: να φυτέψει στην αυλή της ένα Ροδάφ’νον από τα χώματα του τόπου της, να ριζώσει η μνήμη του Πόντου στη νέα πατρίδα.

Μια αληθινή ιστορία που έρχεται να υπενθυμίσει πως η διατήρηση της μνήμης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ιστορική συνέχεια. Ένας ύμνος στη ζωή, στη δύναμη επιβίωσης και, τέλος, ένας ύμνος στον έρωτα.

Ο Τάκης Βαμβακίδης, ηθοποιός Ποντιακής καταγωγής, άριστος γνώστης της Ποντιακής διαλέκτου, αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει σε ένα σπάνιας ευαισθησίας και ανθρωπιάς θεατρικό ταξίδι, στη διάλεκτο των προγόνων, στους τόπους όπου γεννήθηκαν όνειρα, προσδοκίες και ένας σπάνιος πολιτισμός δυόμιση χιλιάδων χρόνων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΣΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Ροδάφ’νον

Σκηνοθεσία | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Θεατρική Μεταφορά | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ | ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Σκηνικός χώρος | κοστούμια | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΧΑΡΙΑ

Μουσική επεξεργασία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ

Επιστημονικός σύμβουλος | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Video – Υπέρτιτλοι | ΘΩΜΑΣ ΠΑΛΥΒΟΣ

Βοηθός σκηνοθέτη | ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Επικοινωνία | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ

Δ/νση παραγωγής | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Παραγωγή | 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Από Μηχανής Θέατρο | Πάνω Σκηνή

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο | Τηλ. 210 5223097

Παραστάσεις

6 – 22 Φεβρουαρίου Παρασκευή, Σάββατο ώρα 21:00 | Κυριακή ώρα 18:00

1 – 8 Μαρτίου Σάββατο ώρα 18:30 | Κυριακή ώρα 20:30

Εισιτήρια

Κανονικό: 16 € κανονικό | 14 € φοιτητικό, ανέργων, 65+

12 € ομαδικό [άνω των 15 ατόμων]

Προπώληση: more.com & στο ταμείο του θεάτρου