ΕΛΛΑΔΑ

07.01.2026 12:50

Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία από αύριο για τους μαθητές – Πότε ολοκληρώνεται το Α’ τετράμηνο

sxoleio new

Στα σχολεία τους επιστρέφουν αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, καθώς ολοκληρώνονται οι δεκαπενθήμερες διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, με το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά να κτυπά αμέσως μετά τα Θεοφάνια και του Αγίου Ιωάννη.

Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ξεκινά μία περίοδος με συχνά διαγωνίσματα, καθώς ολοκληρώνεται το Α’ τετράμηνο στις 20 Ιανουαρίου, οπότε και πρέπει να καταγραφούν οι βαθμολογικές επιδόσεις τους σε κάθε μάθημα.

Πιο αναλυτικά, στο τέλος του τετραμήνου, δηλαδή από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

