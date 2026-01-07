ΣΥΡΙΖΑ: Σκέψεις και εισηγήσεις σε Φάμελλο για διαγραφή Φαραντούρη, μετά και τις νέες δηλώσεις του με το βλέμμα σε Καρυστιανού (audio)

Δυσφορία έχουν προκαλέσει στην Κουμουνδούρου οι νεότερες, σημερινές δηλώσεις Φαραντούρη που εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό το τι θα πράξει σε σχέση με το κόμμα Καρυστιανού.

Κι αυτό ενώ, όπως ανέφερε η Κουμουνδούρου σε άτυπη ενημέρωσή της χθες αργά το βράδυ, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Σωκράτης Φάμελλος μαζί του διαβεβαίωνε τον πρόεδρο ότι παραμένει ΣΥΡΙΖΑ και θα το ξεκαθάριζε σήμερα.

Ωστόσο, στον απόηχο της συνομιλίας με Φάμελλο, οι διευκρινίσεις που έδωσε σήμερα σε συνεντεύξεις του, ουσιαστικά κινούνται στο μήκος κύματος των όσων είπε χθες.

Εν ολίγοις, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησής του στο κόμμα Καρυστιανού, και απλώς δηλώνει ότι όταν έρθει η ώρα θα ενημερώσει αρμοδίως το κόμμα.

Έτσι, στις πρώτες συσκέψεις για το 2026 στη Κουμουνδούρου σήμερα, στο τραπέζι πέφτουν σκέψεις και εισηγήσεις προς τον Φάμελλο από τους στενούς συνεργάτες του, για διαγραφή του ευρωβουλευτή. Μάλιστα, όσο περνά η ώρα, τα μηνύματα από Κουμουνδούρου δείχνουν ότι ο κύβος έχει ριφθεί και η εξέλιξη αυτή διαμηνύεται πως είναι δεδομένη.

Φαραντούρης: «Τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωϋσή»

«Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα ενημερώσω αρμοδίως τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».

Αυτό τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 ξεκαθαρίζοντας τη στάση του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης.

Αφού αρνήθηκε να τοποθετηθεί επί της κριτικής Πολάκη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το κόμμα του «να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και που θέλει να βρίσκεται».

«Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αν αλλάξει κάτι θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή» κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Ερωτηθείς τι είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής τον κάλεσε ζητώντας εξηγήσεις, ο κ. Φαραντούρης απάντησε «του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ότι αφορά τη Μαρία Καρυστιανού ο κ. Φαραντούρης χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη» την «μετεξέλιξη ακόμα και θεσμική ενός κινήματος πολιτών» και θετική την «κάθοδο στον πολιτικό στίβο ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι πρωτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για Δικαιοσύνη».

«Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία», συμπλήρωσε ο κ. Φαραντούρης.

