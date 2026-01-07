«The Death of Robin Hood»: Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο πρώτο trailer της σκοτεινής επανεκτέλεσης του κλασικού μύθου (photo/video)

O Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, στο πρώτο trailer της επερχόμενης ταινίας «The Death of Robin Hood» από την A24.

To φιλμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του έτους σε ημερομηνία που μένει να ανακοινωθεί, αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι (Michael Sarnoski).

«Παλεύοντας με τις σκιές του παρελθόντος του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Τζάκμαν), βρίσκεται βαριά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Η σωτηρία του έρχεται από τα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ (Jodie Comer), προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση».

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ (Bill Skarsgård), Μάρεϊ Μπάρτλετ (Murray Bartlett) και Νόα Τζουπ (Noah Jupe), όπως αναφέρει το Deadline.

Στην παραγωγή ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Τζάκμαν μαζί με τους Αλεξάντερ Μπλακ (Alexander Black), Άαρον Ράιντερ (Aaron Ryder) και Άντριου Σουέτ (Andrew Swett).

Η ταινία του Σαρνόσκι είναι ένα μέρος του φιλόδοξου προγραμματισμού της A24, η οποία εγκαινιάζει τη νέα χρονιά με μια σειρά από δυνατούς τίτλους. Το φιλμ «The Moment» της Charli xcx κάνει πρώτο πρεμιέρα στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου ενώ το «How to Make a Killing» του Τζον Πάτον Φορντ (John Patton Ford) με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ (Glen Powell), στις 20 Φεβρουαρίου. Ακολουθούν η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «The Undertone» στις 13 Μαρτίου σε σκηνοθεσία Ίαν Τούασον (Ian Tuason), το «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι (Kristoffer Borgli) με τους Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και Zεντάγια (Zendaya) στις 3 Απριλίου και το «Mother Mary» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λάουερι (David Lowery) με την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) στις 24 Απριλίου.

