search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 14:59
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 12:59

«The Death of Robin Hood»: Αγνώριστος ο Hugh Jackman στο πρώτο trailer της σκοτεινής επανεκτέλεσης του κλασικού μύθου (photo/video)

07.01.2026 12:59
robin-hood_0701_1920-1080_new
credit: A24

O Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, στο πρώτο trailer της επερχόμενης ταινίας «The Death of Robin Hood» από την A24.

To φιλμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του έτους σε ημερομηνία που μένει να ανακοινωθεί, αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι (Michael Sarnoski).

«Παλεύοντας με τις σκιές του παρελθόντος του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Τζάκμαν), βρίσκεται βαριά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Η σωτηρία του έρχεται από τα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ (Jodie Comer), προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση».

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ (Bill Skarsgård), Μάρεϊ Μπάρτλετ (Murray Bartlett) και Νόα Τζουπ (Noah Jupe), όπως αναφέρει το Deadline.

Στην παραγωγή ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Τζάκμαν μαζί με τους Αλεξάντερ Μπλακ (Alexander Black), Άαρον Ράιντερ (Aaron Ryder) και Άντριου Σουέτ (Andrew Swett).

Η ταινία του Σαρνόσκι είναι ένα μέρος του φιλόδοξου προγραμματισμού της A24, η οποία εγκαινιάζει τη νέα χρονιά με μια σειρά από δυνατούς τίτλους. Το φιλμ «The Moment» της Charli xcx κάνει πρώτο πρεμιέρα στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου ενώ το «How to Make a Killing» του Τζον Πάτον Φορντ (John Patton Ford) με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ (Glen Powell), στις 20 Φεβρουαρίου. Ακολουθούν η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «The Undertone» στις 13 Μαρτίου σε σκηνοθεσία Ίαν Τούασον (Ian Tuason), το «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι (Kristoffer Borgli) με τους Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και Zεντάγια (Zendaya) στις 3 Απριλίου και το «Mother Mary» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λάουερι (David Lowery) με την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) στις 24 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

SBIFF: Οι Sean Penn, Leonardo Di Caprio και Benicio Del Toro βραβεύονται στο Φεστιβάλ της Santa Barbara

«Avengers: Doomsday»: Η επιστροφή των X-Men – Xavier, Magneto και Cyclops πρωταγωνιστούν στο νέο teaser (photo/videos)

Πέθανε ο θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

kokkinos-chymos-new
ΥΓΕΙΑ

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση και «δυναμώνει» το μυαλό

dendias_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

gemini-chatgpt
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη αντεπίθεση: Πώς η Google επέστρεψε στην κορυφή της Τεχνητής Νοημοσύνης

parastasi—new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Γιάννης το Βούδι» για 2η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 14:58
rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

kokkinos-chymos-new
ΥΓΕΙΑ

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση και «δυναμώνει» το μυαλό

dendias_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

1 / 3