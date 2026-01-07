search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
07.01.2026

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε τροχαίο στον δρόμο προς Αγιά

Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Τρίτης ένας άντρας ηλικίας 31 ετών μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας-Αγιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το onlarissa.gr, το συμβάν έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι.

Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Απεγκλωβίστηκε νεκρός από την Πυροσβεστική

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού. Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα ονομαζόταν Κώστας Μαχμουντές και ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία Λάρισας.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.

