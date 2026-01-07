Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε τροχαίο στον δρόμο προς Αγιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Τρίτης ένας άντρας ηλικίας 31 ετών μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας-Αγιάς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το onlarissa.gr, το συμβάν έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι.
Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.
Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού. Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα ονομαζόταν Κώστας Μαχμουντές και ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία Λάρισας.
Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.
