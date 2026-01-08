search
ΕΛΛΑΔΑ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

08.01.2026 11:19

Boυλή: Κατατέθηκε η πρόταση Μητσοτάκη για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

08.01.2026 11:19
VOULI_OLOMELEIA2210

Κατατέθηκε και επίσημα στη Βουλή η πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση ειδικής διακομματικής επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. 

Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από τη Διάσκεψη των Προέδρων, καθώς αρνητική θέση κράτησε το ΚΚΕ.

Με δεδομένη την έλλειψη ομοφωνίας η απόφαση για τη συγκρότησή της θα ληφθεί σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια. 

Τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν, ενώ έχει εγκριθεί  ότι το προεδρείο θα είναι διακομματικό.

Από τη ΝΔ για τη θέση του προέδρου προτείνεται ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ στη Βουλή αναμένουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη θέση του αντιπρόεδρο και του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του γραμματέα της επιτροπής.  

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Νικήτας Κακλαμάνης η επιτροπή θα αποτελείται από 26 μέλη, με 14 βουλευτές να προέρχονται από τη ΝΔ, 3 από το ΠΑΣΟΚ, 2 από τον ΣΥΡΙΖΑ και 2 από το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα αλλά και οι ανεξάρτητοι θα εκπροσωπούνται από έναν βουλευτή. 

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα 

Μετά από επικοινωνία του Νικήτα Κακλαμάνη με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και σε συνεννόηση με το προεδρείο της αρμόδιας επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων η Βουλή θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. 

Το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια με αντικείμενο τη σοβαρή διεθνή κρίση μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και έκδοση ψηφίσματος, απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό που επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της Βουλής η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Σε ότι αφορά στην έκδοση ψηφίσματος ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι «η Βουλή δεν εκδίδει ψηφίσματα, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στον Κανονισμό της».

Εντός του Ιανουαρίου οι Ανεξάρτητες Αρχές

Στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι εντός του μήνα θα συνεδριάσουν με αντικείμενο την πλήρωση των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών που παραμένουν ακέφαλες.

