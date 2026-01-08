Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες σήμερα – Πτώση της θερμοκρασίας

Τα δόντια του δείχνει ξανά ο χειμώνας με ένα ακόμη κύμα κακοκαιρίας από τα Δυτικά, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), στη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους, έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Επικράτηση τοπικά θυελλωδών ανέμων δυτικών διευθύνσεων.

Αναλυτικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταγίδες.

Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 16 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 17 βαθμούς.

Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία εξασθένηση. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ηπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αρχικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Xιονοπτώσεις στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου

Η πρόγνωση για την Παρασκευή (09/01)

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.

Στη δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

Η Τυχεροπούλου έμεινε εκτός του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταγγέλλει πολιτική επιλογή συγκάλυψης

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Θα ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»